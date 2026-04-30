Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,19 oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı.

Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü, saat 10.00'da açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine, 29 ekonomist katıldı.

NİSANDA AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,19

Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

NİSANDA YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 31,11

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 28,16

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu.



