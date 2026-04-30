İstanbul Valiliği paylaştı: 1 Mayıs'ta kutlama yapılacak yerler

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında İstanbul'un da farklı bölgelerinde etkinlikler düzenlenecek.

Bu kapsamda, kutlamaların sorunsuz geçmesi adına alınan önlemleri İstanbul Valiliği paylaştı.

Valilik basın açıklamasında, yarın etkinliklerin yasak olduğu bölgeleri paylaştı.

"1 MAYIS İSTANBUL'DA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK"

Açıklamasında, yapılan ve kabul edilen başvurular doğrultusunda, Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı'nda etkinlikler düzenlenecek.

Bu çerçevede alınan önlemlerin de aktarıldığı açıklamada şu sözlere yer verildi:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünyada olduğu gibi İstanbul’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.



Bu kapsamda; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı için, TKP ise Kartal Meydanı için Valiliğimize resmi başvuruda bulunmuştur. Tarafımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu başvurular uygun görülmüş ve onaylanmıştır.

"KADIKÖY VE KARTAL'DA KUTLAMA PROGRAMLARI DÜZENLENECEK"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde;



-DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda 10.00 – 17.00 saatleri arasında,



-TKP ise Kartal Meydanı’nda 12.00 – 19.00 saatleri arasında kutlama programlarını yapacaktır.



Bu etkinlikler dışında ilimiz genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı yapılmayacaktır.

"BEYOĞLU, ŞİŞLİ, FATİH VE BEŞİKTAŞ'A HER TÜRLÜ GÖSTERİ YASAKLANMIŞTIR"

İstanbulumuzun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü huzur içinde geçirebilmesi amacıyla Valiliğimizce;



Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs 2026 Cuma günü 00.01 – 23.59 saatleri arasında her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği yasaklanmıştır.

"GEREKEN TÜM TEDBİRLER ALINMIŞTIR"

İlimiz genelinde, izinli miting ve kutlamalar dışında hiçbir izinsiz gösteri, yürüyüş, protesto ya da organizasyona izin verilmeyecektir.



Bu yönde alınması gereken tüm tedbirler, ilgili birimlerimizce alınacak olup, vatandaşlarımızdan, bu tür provokatif eylem, gösteri vb. yasa dışı faaliyetler konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz.