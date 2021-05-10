Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nakdi ücret ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Vedat Bilgin, ödemelerin bugün yapıldığını belirtti.

ÖDEMELER HESAPLARDA

Bilgin, açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti.

30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI

İŞKUR'un resmi internet sitesinden nakdi ücret desteğinin uzatılmasına ilişkin şu açıklama yer almıştı:

"Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı."