Nisan ayında süt ve süt üretimi arttı

TÜİK verilerine göre, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,8, ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artış gösterdi.

Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 10,9 azalarak 130 bin 474 ton olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 3,6 azalarak 549 bin 359 ton oldu.

NİSANDA YOĞURT ÜRETİMİ AZALDI

Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 0,7 azalarak 87 bin 378 ton, ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 348 bin 727 ton olarak gerçekleşti.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 48,9, yağsız süt tozu üretimi yüzde 22, kaymak üretimi yüzde 20,9, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 16,9, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 8,5, inek peyniri üretimi yüzde 0,03 artarken, tereyağı üretimi yüzde 10,1 azaldı.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE TEREYAĞ ÜRETİMİ GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 27,5, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 25,7, kaymak üretimi yüzde 16,4, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 12,6, inek peyniri üretimi yüzde 2,6 artarken ayran üretimi yüzde 2,2 ve tereyağı üretimi yüzde 5,1 oranında azalma gösterdi.