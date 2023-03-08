Noter ücretlerine büyük zam! Fiyatlar ikiye katlandı Adalet Bakanlığı'na bağlı noterlerde, Resmi Gazete'de yayınlanan tarifeye göre, işlemler sırasında alınan ücretlere yüzde 100 oranında zam yapıldı.

Kamu hizmetlerinden biri olarak bilinen noter, hukuki işlemlerin yapıldığı önemli mercilerdendir.

Alım-satım işlemleri, çeşitli sözleşmeler ve evrakların düzenlenmesi, onaylanması gibi işlemleri gerçekleştiren noterler, ülke genelinde yoğun çalışan kurumlar olarak bilinir.

Adalet Bakanlığı'nın 2023 yılı noterlik ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yüzde 100 zam geldi

Buna göre noterlik ücretlerine 2022 yılına göre yüzde 100 zam geldi.

Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30’u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8.66 TL’den 17.32 TL’ye çıktı.

Vasiyetname ücreti 784 liraya yükseldi

Noterlerin yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden aldığı ücret 391.91 liradan 783.82 liraya yükseldi.

Taşınmazların satışında binde 1 oranında ücret alınacak

8 Mart'tan itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında ücret alacak.

Bu ücret 500 TL'den az, 4,000 TL'den fazla olamayacak.

Kağıt başı yazı ücreti 23.76 lira oldu

Noterlerin yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından aldıkları yazı ücreti 11.88 liradan 23.76 liraya çekildi.

Bir sayfa çeviri ücreti 196.62 liraya yükseltildi

Noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından alınan çevirme ücreti 98.31 liradan 196.62 liraya yükseltildi.

Noterlerin işlem başına maktu olarak aldığı ücret ise 3.71 TL’den 7.42 TL’ye çıkarıldı.