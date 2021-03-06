Euro
8.98
-0.4%
Dolar
7.532
0.28%
Altın
411.42
0.25%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
368.088
3.98%
EXEN Coin
16.05
-0.49%
12ºC
İstanbul
Sağanak yağış 12 C

    Nükleer enerjide para cezaları arttırıldı

    Nükleer, radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinde, mevzuata aykırı fiillere ilişkin 2021 yılında uygulanacak idari para cezaları yüzde 9,11 oranında artırılarak yeniden belirlendi.
    • AA
    • 06.03.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 11:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nükleer enerjide para cezaları arttırıldı

    Nükleer enerjide mevzuata aykırı fiillere ilişkin para cezalarının yeniden belirlenmesi ile ilgili Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) ilgili tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    100 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA VAR

    Bu kapsamda uygulanacak idari para cezaları belirlendi. Buna göre cezalar işlenen ceza fiiline göre 2 bin liradan 100 milyon liraya kadar değişiyor.

    CEZA KONUSU OLAN FİİLLER / 2021 YILI İÇİN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

    Bir nükleer tesisin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi / 2 milyon 6 bin 205 lira - 100 milyon 310 bin 278 lira

    Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerinin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi / 1 milyon 3 bin 102 lira - 10 milyon 31 bin 27 lira

    Radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yürütülmesi / 20 bin 62 lira - 200 bin 620 lira

    İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden tesislere ilişkin olanların izin veya onay alınmaksızın yürütülmesi / 100 bin 310 lira - 468 bin 114 lira

    Yetki belgesi alınması gereken faaliyetlerin yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi / 2 bin 674 lira - 100 bin 310 lira

    Nükleer tesislere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması / 200 bin 620 lira - 2 milyon 6 bin 205 lira

    Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması / 100 bin 310 lira - 468 bin 114 lira

    Diğer faaliyetlere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması / 2 bin 674 lira - 20 bin 62 lira

    Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nükleer tesisler için yetkilendirilen kişiye  / 2 milyon 6 bin 205 lira - 100 milyon 310 bin 278 lira

    Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için yetkilendirilen kişiye / 1 milyon 3 bin 102 lira - 10 milyon 31 bin 27 lira

    Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, diğer faaliyetler için yetkilendirilen kişiye / 20 bin 62 lira - 200 bin 620 lira

    Nükleer enerjide para cezaları arttırıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir