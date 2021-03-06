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- Nükleer enerjide para cezaları arttırıldı
Nükleer enerjide para cezaları arttırıldı
- AA
- 06.03.2021 - 10:53
- Güncelleme : 06.03.2021 - 11:32
Nükleer enerjide mevzuata aykırı fiillere ilişkin para cezalarının yeniden belirlenmesi ile ilgili Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) ilgili tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.
100 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA VAR
Bu kapsamda uygulanacak idari para cezaları belirlendi. Buna göre cezalar işlenen ceza fiiline göre 2 bin liradan 100 milyon liraya kadar değişiyor.
CEZA KONUSU OLAN FİİLLER / 2021 YILI İÇİN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Bir nükleer tesisin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi / 2 milyon 6 bin 205 lira - 100 milyon 310 bin 278 lira
Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerinin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi / 1 milyon 3 bin 102 lira - 10 milyon 31 bin 27 lira
Radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yürütülmesi / 20 bin 62 lira - 200 bin 620 lira
İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden tesislere ilişkin olanların izin veya onay alınmaksızın yürütülmesi / 100 bin 310 lira - 468 bin 114 lira
Yetki belgesi alınması gereken faaliyetlerin yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi / 2 bin 674 lira - 100 bin 310 lira
Nükleer tesislere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması / 200 bin 620 lira - 2 milyon 6 bin 205 lira
Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması / 100 bin 310 lira - 468 bin 114 lira
Diğer faaliyetlere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması / 2 bin 674 lira - 20 bin 62 lira
Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nükleer tesisler için yetkilendirilen kişiye / 2 milyon 6 bin 205 lira - 100 milyon 310 bin 278 lira
Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için yetkilendirilen kişiye / 1 milyon 3 bin 102 lira - 10 milyon 31 bin 27 lira
Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, diğer faaliyetler için yetkilendirilen kişiye / 20 bin 62 lira - 200 bin 620 lira