Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılış konuşmasını gerçekleştirerek, enflasyonun önemli bir sorun olduğunu ve yapılan çalışmalar sonucunda indirileceğini belirtti.

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde küresel anlamda yaşanan ekonomik sorunlardan Türkiye'nin pozitif ayrıştığını rakamlarla ortaya koyarak enflasyonun düşeceğine vurgu yaptı..

"Dünya büyüme mi enflasyon mu ikileminde"

Nebati, konuşmasında, Türkiye'nin büyümeyi önceleyen bir politika yürüttüğünü belirterek "Büyüyen ekonomimiz öngörülerimizi haklı çıkarmıştır. Üretimdeki ve ihracattaki güçlü performans istihdama yansıdı. Salgın döneminde yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Uluslararası kuruluşlar da Fed'i faiz artırmada ihtiyatlı olmaya çağırdı. Dünya bir ikilemde. Büyüme mi enflasyon mu?

Nureddin Nebati: Aralık ayındaki baz etkisi ile enflasyon düşecek ViDEO



"Sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil"

Büyümeden vazgeçerseniz işsizlik ne olacak? Sorun sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu. Sadece gelişmiş ülkelerin değil gelişmekte olan ülkelerin de problemi. Ortaya konucak politikaların hükümetlerce nasıl yönlendirileceği önemli. Her ülkenin kendi koşuları ile değerlendirildiğinin tartışıldığı bir süreçteyiz.





"Enflasyon önemli bir sorun"

Sözleriniz açık olacak. Enflasyonun sorun olmadığını mı söyleyen var. İşte Türkiye'nin ekonomik modeli, ülke gerçeklerini de gözeterek bir model haline dönüştüren atılacak adımların ne kadar etkili olacağını hesaplayarak oluşturdu.





"Üretim ve istihdamı önceledik"

Üretim ve istihdamı önceledik. Yüksek enflasyona karşı vatandaşları korumaya yönelik adımlar attık.

Şimdi kalan 20 yılın içinde enflasyonun ortalamasına nasıl 13'e getirdiysek, bu ortalamanın yükselmesini engelleyecek ve enflasyonun bu yüksek seviyede kalmasını engelleyecek yumuşak bir geçişle beraber özellikle de aralık ayındaki baz etikisiyle yardımıyla enflasyon bu ortalamalara doğru inecektir.

Enflasyonda Türkiye'nin son 20 yılındaki ortalaması yakalanacak

Çünkü başardığımız bir yol ve yeni konjonktürel durumla uyum sağlayan bir model ve bunun çıktılarıyla da mutlak surette enflasyonun aşağı yönlü olarak gelip Türkiye'nin son 20 yılındaki ortalamasını yakalamasıdır.



Her ne kadar bugün enflasyon tüm dünya ile birlikte ülkemizde de en önemli gündem maddelerinden biri halinde gelmiş olsa da bu sorunu ülkemizde işsizlik ve durgunluğa sebebiyet vermeden çözebilecek tek adres yine AK Parti'dir.



Fiyat istikrarını tüm ekonomik politikalarların merkezinde konumlandırarak geçmişimizdeki bu başarı hikayesini Türkiye yüzyılında kalıcı hale getirmeye kararlıyız. Enflasyonla olan mücadelemizde Türkiye Ekonomi Politikası'nın tüm araçlarını mevcut koşulları dikkate alarak en etkin şekilde kullanacağız." dedi.