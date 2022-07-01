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    Nureddin Nebati: Kadınlarımızın ekonomik hayata daha fazla katılmalarına önem veriyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır’da Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması'nda konuştu.
    • 01.07.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 13:42
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    Nureddin Nebati: Kadınlarımızın ekonomik hayata daha fazla katılmalarına önem veriyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması'na katıldı. Nebati, bu toplantının ardından Diyarbakır İş Dünyası Buluşması programlarına katılacak.

    "Üretim ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"

    Bakan Nebati, burada yaptığı konuşmada "Üretim ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." diyerek kadınların ekonomiye katılmasını önemsediklerinin üzerinde durdu.

    Nureddin Nebati'den kadınların iş hayatına katılması mesajı ViDEO

    "Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılmalı"

    Bakan Nebati, yaptığı konuşmaya kadınları ve Diyarbakır annelerini selamlayarak başladı. "Bu bölgede kadın erkeği gözetir. Erkek de kadını baştacı yapar." dilyerek sürdürerek şulraı aktardı:

    "Türkiye olarak önemli adımlar attık. Kadınların ekonomiye katılımı sınırlı. Kadınları desteklemeye devam ediyoruz. Mezun olan kadınların yüzde 70'i iş gücüne katılıyor. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılmalarına önem veriyoruz. Kadınlarımızın iş gücü piyasasında daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla pozitif ayrımcılık uyguluyoruz." dedi.

    Nureddin Nebati


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