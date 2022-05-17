Nureddin Nebati: Katılım Finans Kanunu çalışmaları devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yayınladığı mesajlarla konut sektörü için yeni devreye giren paketle ilgili yorum yaparak Katılım Finans Kanunu çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yayınladığı mesajda konut sektörüne yönelik açıklanan 3 yeni destek paketiyle ilgili ilk kez ev alacaklara ve konut sektörüne odaklanıldığını aktardı.

Bakan nebati mesajında "Hedef odaklı yaklaşımımızın bir yansıması olarak konut sektörüne yönelik açıkladığımız 3 yeni destek paketiyle de ilk kez konut alacak vatandaşlarımızı, birinci el konut piyasasını ve yarım kalmış konut projelerini destekliyoruz." dedi.

"Yeknesak bir Katılım Finans Kanunu çalışması devam ediyor"

Nebati katilim finans sektörüne yönelik olarak da "Katılım Finans sektörünün daha sağlam temeller üzerinde yükselmesi ve güçlü büyüme performansını yakalayabilmesi için bu alanda yeknesak bir Katılım Finans Kanunu çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde mesaj verdi.