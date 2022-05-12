Nureddin Nebati, sektör temsilcileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında yapılan "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı gıda sektöründeki firmaların biraraya gelmesiyle İstanbul'da gerçekleşti.

"Gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle verimli bir toplantı gerçekleştirdik"

Toplantı sonrasında Twitter adresinden bir açıklama yapan Bakan Nebati, "Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik." şeklinde bilgi verdi.

"Firmalarımız fiyat politikalarında cesur adımlar atacak"



Nebati, yayınladığı mesajında "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık.

Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek için var gücümüzle çalışacağız

Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi



Birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri bir arada

Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katıldı.

Fahiş fiyat uygulamaları gündemde olacak

DHA'nın haberine göre, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar diğer sektör temsilcileriyle paylaşılacak.