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    Nureddin Nebati: TMO uygun fiyatlı arpa ve mısır satışını tekrar başlatacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı hakkında bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 09:39
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    Nureddin Nebati: TMO uygun fiyatlı arpa ve mısır satışını tekrar başlatacak

    Halkın temel gıda maddelerinden olan ete ve süte zam gelmemesi için yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda et ve süt üreticilerinin maliyetlerinin azaltılması amaçlı bir dizi karar alındı.

    Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesi toplandı

    Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

    Et ve süt üreticilerinin maliyetleri azaltılacak

    Bakan Nebati, toplantı ile ligili Twitter hesabından bilgi paylaşarak "Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir." açıklamasında bulundu.

    Nureddin Nebati

    Nureddin Nebati


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