Nureddin Nebati, Yalova esnafını ziyaret etti

Bakan Nebati, kent esnafıyla bir araya geldi. Büyüyen ve güçlenen Türkiye vurgusu yapan Nebati, "Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yalova'ya ziyaret düzenledi.

Bakan Nebati, beraberindeki heyetle kente gelerek, Valiliği ziyaret etti ve şeref defterini imzaladı.

Vali Muammer Erol ile bir araya gelen Nebati, kentteki yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Esnafımız, ekonomimizin bel kemiği"

Ziyaretine dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebati, "Yalova ziyaretimize; ahilik geleneğinin temsilcisi, ekonomimizin bel kemiği esnafımızı ziyaret ederek devam ediyoruz." dedi.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Nebati, açıklamasında esnafa ve vatandaşa destek vurgusu yaparak, "Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güçlü nişanesi olan esnafımızı ve vatandaşımızı tüm imkanlarımız ile desteklemeye devam edecek, büyüyen, üreten ve güçlenen bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Nebati'nin Yalova temasları

Öte yandan, Yalova Belediyesi'ne geçen Bakan Nebati'yi Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk karşıladı. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Nebati, daha sonra meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Vekili Tutuk, Bakan Nebati'ye 2,5 yıldır sürdürdüğü çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.

"Ekonomide çarklar durmadan devam edecek"

Yalova Belediyesi ziyaretinin ardından İstiklal Caddesi'ndeki esnafı gezen Bakan Nebati, çocuklara oyuncak hediye etti. Esnafla sohbet eden Nebati, ekonomide çarkların durmadan devam edeceğini belirtti. Bakan Nebati, bazı vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

AA'nın haberine göre, Nebati, esnaf ziyaretinin ardından Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda (YTSO) geçerek burada Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Nureddin Nebati'ye; Vali Muammer Erol, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar eşlik etti.