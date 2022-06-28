Nureddin Nebati'den ihracat mesajı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) ek bütçe görüşmelerinde konuştu.

Ek bütçe teklifiyle ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "İlk 5 ayda gelir gerçekleşmelerimiz bütçe hedefimizin yüzde 73’ünü aştı." dedi. Nebati, ek vergi getirilmeyeceğini söyledi ve enflasyonun kısa sürede düşeceğini açıkladı.

"Gelir tahminimizle uyumlu hazırladık"

Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Ek Bütçe Kanun Teklifimizi, gelir tahminlerimizle uyumlu ve kamu maliyesinde dengeyi koruyan bir anlayışla hazırladık. Bütçe gelirlerimiz, ekonomik aktivitedeki genele yayılmış canlı görünüme bağlı olarak çok güçlü bir performans göstermektedir." dedi.

Nebati, "İlk 5 ayda gelir gerçekleşmelerimiz bütçe hedefimizin yüzde 73’ünü aştı." ifadelerini kullandı.

Nureddin Nebati Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı VİDEO

Ek bütçenin detaylarını paylaştı

Ek bütçenin detaylarına ilişkin de konuşan Nebati, "Hazırladığımız Ek Bütçe ile genel bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 81 milyar lira ilave gelir öngörüyoruz. Bu ilave gelirin 927,7 milyar lirası vergi gelirlerinden, 152,9 milyar lirası vergi dışı gelirlerden oluşmaktadır." diye konuştu.

"Ek vergi getirmeyeceğiz"

Ek vergiler gelmeyeceğini de açıklayan Nebati, enflasyonla mücadele konusunda şu mesajları verdi:

"Ekonomimiz güçlenerek devam ediyor. Çarşıya, pazara ek vergi getirmeyeceğiz. Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız. Enflasyonla mücadele konusunda gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve enflasyonu kısa süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın fiyat artışlarından daha az etkilenmesi için azami çabayı gösteriyoruz." diyerek konuşmasını tamamladı.