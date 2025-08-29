Nvidia'nın 2. çeyrekte kârı arttı: 143 milyar dolar

"Muhteşem Yedili", ABD borsalarında özellikle teknoloji ağırlıklı büyük şirketleri tanımlamak için kullanılıyor.

"Muhteşem Yedili" olarak bilinen ve piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 7 şirketini ifade eden Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms ve Tesla, bu yılın 2. çeyreğinde toplamda yüzde 27,6 artarak 143 milyar dolar net kâr elde etti.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde Nvidia'nın kârı 112,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Piyasa değerleri ve endeksler üzerindeki ağırlıklarıyla borsaların yönünü belirleyecek kadar etkili konumda olan bu şirketlerin 2025 yılı 2. çeyrek finansal sonuçları açıklandı.

NET GELİRLER TOPLAMI

Net gelirler toplamına bakıldığında ise bu şirketlerin toplam geliri 551,4 milyar dolara ulaşarak, önceki çeyreğe göre yüzde 6,6 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 yükseliş kaydetti.

Sermaye harcamaları (CapEx) olarak bilinen uzun dönemli yatırım harcamaları kalemi toplamı da bu dönemde yıllık yüzde 66,1 artışla 96,8 milyar dolara yükseldi.

ALPHABET EN YÜKSEK KÂRI ELDE ETTİ

İkinci çeyrekte en yüksek net kârı 28,2 milyar dolarla Alphabet elde etti. Bu şirketi 27,2 milyar dolarla Microsoft, 26,4 milyar dolarla Nvidia ve 23,4 milyar dolarla Apple izledi. Meta 18,3 milyar dolar, Amazon 18,2 milyar dolar net kâr açıklarken, Tesla 1,2 milyar dolarlık kârıyla listenin sonunda yer aldı. Böylece 7 şirketin toplam net kârı 143 milyar dolara ulaştı.

Muhteşem Yedili'de önceki çeyreğe göre net kârlardaki değişime bakıldığında, çeyreklik bazda en yüksek kâr artışı yüzde 186,6 ile Tesla yakaladı.

TESLA YILLIK BAZDA KÂRI DÜŞEN TEK ŞİRKET OLDU

Tesla'yı yüzde 40,7 ile Nvidia, yüzde 10,2 ile Meta, yüzde 6,1 ile Amazon ve yüzde 5,5 ile Microsoft izledi. Aynı dönemde Alphabet'in kârı yüzde 18,4, Apple'ın kârı da yüzde 5,4 azaldı.

Geçen yılın aynı dönemine bakıldığında ise en yüksek kâr artışını yüzde 59,2 ile Nvidia gerçekleştirdi. Bu şirketi yüzde 36,2 yükselişle Meta takip etti.

Net kârını Amazon yüzde 34,7, Microsoft yüzde 23,6, Alphabet yüzde 19,4, ve Apple yüzde 9,3 artırdı. Yıllık bazda kâr kaybı yaşayan tek şirket ise Tesla oldu. Tesla geçen yılın 2. çeyreğinde 1,4 milyar olan net kârını yüzde 16,3 azalışla 1,2 seviyelerine düşürdü.

AMAZON GELİRDE LİDER OLDU

Bu yılın 2. çeyreğinde net gelir tarafında Amazon 167,7 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Amazon'u 96,4 milyar dolarla Alphabet ve 94 milyar dolarla Apple izledi. Microsoft 76,4 milyar dolar, Meta 47,5 milyar dolar, Nvidia 46,7 milyar dolar ve Tesla 22,5 milyar dolar gelir açıkladı.

Çeyreklik gelir artışına göre en fazla yükselen yüzde 16,3 ile Tesla, tek gerileyen yüzde 1,4 ile Apple oldu.

SERMAYE HARCAMALARINI EN ÇOK ARTIRAN META

Uzun dönemli sermaye harcamasını en yüksek seviyede gerçekleştiren şirket yılın ikinci çeyreğinde 32,2 milyar dolarla Amazon oldu. Bu şirketi 22,4 milyar dolarla Alphabet, 17,3 milyar dolarla Meta, 17,1 milyarla dolarla Microsoft, 3,5 milyar dolarla Apple, 2,4 milyar dolarla Tesla ve 1,9 milyar dolarla Nvidia takip etti.

Muhteşem Yedili içindeki şirketlerin sermaye harcamalarının artışına bakıldığında yüzde 118,8'lik artışla Meta'nın ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu şirketi harcamalarını yüzde 93,9 artıran Nvidia izledi.

Aynı dönemde Amazon'un sermaye harcaması yüzde 82,7, Alphabet'in harcamalarını yüzde 70,2 ve Apple'ın harcamaları yüzde 60,9, Microsoft'un harcamaları yüzde 23,1 ve Tesla'nın harcamaları yüzde 5,4 yükseltti.

HİSSE BAŞI KÂRDA META ZİRVEDE

Hisse başı kârda zirveyi bu yılın 2. çeyreğinde 7,3 dolarla ile Meta aldı. Bu şirketi 3,7 dolarla Microsoft, 2,3 dolarla Alphabet, 1,7 dolarla Amazon, 1,57 dolarla Apple, 1,1 dolarla Nvdia ve 0,36 dolarla Tesla takip etti.

Hisse başı kârlarda en yüksek artışı geçen çeyreğe göre yüzde 176,9 ile Tesla geçekleştirdi. Bu şirketi yüzde 40,3 ile Nvida, yüzde 10,5 ile Meta, yüzde 5,6 ile Amazon, yüzde 5,5 ile Microsoft takip etti. Hisse başına kâr artışında Alphabet yüzde 18 ve Apple yüzde 4,8 düşüş yaşadı.