Ocak ayı ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Ocak 2026 Ödemeler Dengesi" verileri açıklandı.

Ocak ayında cari işlemler hesabı, 6 milyar 807 milyon ABD doları açık kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 228 milyon ABD doları açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 967 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

BEKLENTİ

Ekonomistler, açıklama öncesinde katıldıkları ankette cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini tahmin etmişti.

CARİ AÇIK 32,9 MİLYAR DOLAR OLDU

Yıllıklandırılmış verilere göre ocak ayında cari açık yaklaşık 32,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 71,2 milyar dolar oldu.

HİZMETLER DENGESİ FAZLA VERDİ

Bu dönemde hizmetler dengesi 63,1 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 24,1 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 695 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ocakta 2 milyar 639 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu kalemde taşımacılık hizmetlerinden 1 milyar 687 milyon dolar, seyahat gelirlerinden ise 2 milyar 471 milyon dolar net gelir elde edildi.

FİNANS HESABI VE CARİ AÇIĞIN FİNANSMANI

2026 yılı ocak ayında yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında:

Net doğrudan yatırımlar: 2,7 milyar dolar

Net portföy yatırımları: 4,2 milyar dolar

Krediler: 36,1 milyar dolar

Ticari krediler: 0,3 milyar dolar katkı sağladı.

Buna karşılık net efektif ve mevduatlar 10 milyar dolar negatif etki yarattı. Merkez Bankası’nın döviz cinsinden net rezerv azalışı ise 16,5 milyar dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR

Ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net giriş 22 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye doğrudan yatırımları 716 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları 694 milyon dolar arttı.

Gayrimenkulde ise Türk yatırımcılar yurt dışında 208 milyon dolar, yabancı yatırımcılar Türkiye’de 163 milyon dolar net alım yaptı.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA GÜÇLÜ GİRİŞ

Portföy yatırımları ocakta 8 milyar 392 milyon dolar net giriş kaydetti.

Yurt dışı yatırımcılar, hisse senedi piyasasında 1 milyar 463 milyon dolar, DİBS piyasasında 4 milyar 10 milyon dolar net alım yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında ise bankalara 586 milyon dolar, genel hükümete 2 milyar 407 milyon dolar, diğer sektörlere 469 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

KREDİ KULLANIMI VE MEVDUATLAR

Yurt dışından kredi kullanımında bankalar 1 milyar 410 milyon dolar, diğer sektörler 1 milyar 740 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, genel hükümet 69 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar kaleminde yurt dışı bankaların Türkiye’deki mevduatları 5 milyar 694 milyon dolar net artış kaydetti.

REZERVLERDE ARTIŞ

Ocak ayında resmi rezervler 11 milyar 996 milyon dolar net artış gösterdi.



