Ocak ayında kartla 103 milyar lira harcadık

Ocak ayında en fazla kartlı ödeme tutarı artışı, yüzde 65'lik oranla elektronik eşya sektöründe görüldü.

Koronavirüs salgını alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirdi ve uzaktan ödeme ya da nakit ödeme yapmak yerine kartlı ödeme oranımızda artış yaşandı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ocak ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayı sonunda Türkiye'de 76 milyon 500 bin adet kredi kartı, 140 milyon 300 bin adet banka kartı ve 44 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

KULLANDIĞIMIZ KART SAYISI ARTTI

Geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9'luk, banka kartı adedinde yüzde 5'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 31'lik artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 260 milyon 800 bin adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.

103 MİLYAR LİRA HARCAMA

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 103 milyar lira oldu.

Bu ödemelerin 86 milyar 200 milyon lirası kredi kartları ile yapılırken, 15 milyar 600 milyon lirasında banka kartları, 1 milyar 200 milyon lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Büyüme oranları özelinde incelendiğinde kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 13, banka kartı ile ödemelerde yüzde 28, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 145 olarak gerçekleşti.

KARTLARLA YAPILAN ÖDEMELERDE EN FAZLA ARTIŞ ELEKTRONİK EŞYA SEKTÖRÜNDE GÖRÜLDÜ

Verilere göre, ocak ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyümenin yüzde 65 artış ve 7 milyar 800 milyon liralık ödeme ile elektronik eşya sektöründe olduğu görüldü.

Elektronik eşya sektörünü sırasıyla, yüzde 50 artış ve 4,5 milyar liralık ödeme ile yapı malzemeleri, yüzde 42 artış ve 31 milyar 700 milyon liralık ödeme ile market-gıda, yüzde 25 artış ve 1 milyar liralık ödeme ile bireysel emeklilik, yüzde 22 artış ve 5 milyar 500 milyon liralık ödeme ile de kamu-vergi ödemeleri sektörleri takip ediyor.