OECD: Küresel borç piyasaları zorlu bir görünümle karşı karşıya

AA

OECD, Küresel Borç Raporu 2025'i yayımladı.

Dünyada borçluluğun arttığı bir gerçek. Türkiye'nin bu tablodaki yerinin sağlıklı bir düzlemde gerçekleştiği sık sık diye getiriliyor.

Buna göre, 2022 öncesindeki düşük faiz dinamikleri 2024'te yerini yüksek faizli bir döneme bıraktı.

Ancak merkez bankalarının politika faizini düşürmeye başlamasına rağmen, birçok önemli ülke piyasasında tahvil getirileri yükselirken, ülke ve şirket borçlulukları artış gösterdi.

Daha yüksek maliyet ve borçtan oluşan bu kombinasyonun, yatırım ihtiyaçlarının her zamankinden daha fazla olduğu bir dönemde görülmesi, gelecekteki borçlanma kapasitesini kısıtlama riski taşıyor.

"KÜRESEL BORÇ PİYASALARI ZORLU BİR GÖRÜNÜMLE KARŞI KARŞIYA"

OECD, küresel borç piyasalarının zorlu bir görünümle karşı karşıya olduğunu, borç piyasalarının uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeyi finanse etmek için ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmesi gerektiğini bildirdi.

2007'DEKİ BORCUN 3 KATI

Rapora göre, hükümetler ve şirketler 2024'te piyasalardan küresel çapta 25 trilyon dolar borçlandı. Bu miktar, 2007'deki borçlanma seviyesinin neredeyse üç katı.

Bu artış büyük ölçüde 2008 mali krizi ve koronavirüs salgını dönemindeki etkileri yansıtırken, çoğunlukla borç piyasaları yoluyla finanse edilen büyük mali destek paketleri daha derin ekonomik durgunlukların önlenmesine yardımcı oldu.

DEVLET VE ŞİRKET TAHVİL BORÇLARI 2024'TE 100 TRİLYON DOLARI AŞTI

Böylece, şirketlerin de tahvil piyasalarına daha fazla güvenmeye başlamasıyla, 2024'te devlet ve şirket tahvil borçları küresel çapta 100 trilyon doları aştı.

OECD ülkelerinde 2023'te 14 trilyon dolar olan devlet tahvil ihraçları 2024'te 16 trilyon dolara ulaştı. Bu miktarın bu yıl 17 trilyon dolara yükselerek rekor kıracağı öngörülüyor.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BORCU

Gelişmekte olan ülkelerde de piyasadan borçlanma seviyesi keskin şekilde artış gösterdi. Bu ülkelerde 2007'de bir trilyon dolar seviyesinde olan tahvil ihracı 2024'te 3 trilyon doların üzerine çıktı.

Gelişmekte olan ülkelerde mevcut borç seviyesi de 2007'deki 4 trilyon dolardan 2024'te 12 trilyon dolara yükseldi.

Merkez bankaları ise geçen yıl niceliksel sıkılaştırma yoluyla borç piyasalarından çekilmeyi sürdürdü.

OECD ülkelerinde yurt içi devlet tahvillerinin merkez bankası varlıkları 2021'de toplam ödenmemiş borcun yüzde 29'una karşılık gelirken, bu oran 2024'te yüzde 19'a düştü.