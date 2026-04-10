Sabancı Üniversitesi'nden 5 akademisyene BAGEP Ödülü

Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri, farklı disiplinlere yayılan özgün araştırmalarıyla Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı’nda (BAGEP) önemli bir başarıya imza attı. Bu yıl, Sabancı Üniversitesi’nden; Doç. Dr. Adnan Kefal, Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk, Dr. Alhun Aydın, Dr. Dimitrios Papathanasiou ve Doç. Dr. A. Doruk Günaydın, BAGEP ödülüne layık görüldü.

Bilim Akademisi tarafından 2013’ten bu yana düzenlenen BAGEP ödülleri ile üstün başarılı genç bilim insanlarını yeni araştırmalar için desteklemek amaçlanıyor. Ödüle layık görülen çalışmalar, Sabancı Üniversitesi’nin araştırma odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor. BAGEP ödülleri, 18 Nisan’da Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

YAPISAL GÜVENLİĞİ ÖNGÖREN DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİLERİ

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Kefal, ödüle layık görülen çalışmasında fiber optik sensör verilerinden gerçek zamanlı deformasyon rekonstrüksiyonu yapabilen, belirsizlik nicelendirmesi ve makine öğrenmesi destekli bir dijital ikiz yaklaşımına odaklanıyor. Bu kapsamda özellikle havacılık, denizcilik ve enerji yapılarında sınırlı sensör verisinden tam saha deformasyon ve hasar göstergeleri elde edilmesi hedefleniyor. Çalışma, aynı zamanda bu çıktıları güven aralıklarıyla sunarak öngörüye dayalı yapısal sağlık izleme sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca bu bilimsel altyapının yerli ve milli yazılım ve donanım çözümleriyle bütünleşmesi de hedefleniyor.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİLİKÇİ STRATEJİLER GELİŞTİRMEYE ODAKLANIYOR

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk’ün ödüle layık görülen çalışmaları, tedaviye dirençli prostat kanserine karşı yenilikçi stratejiler geliştirmeye odaklanıyor. Çalışmalar, kanserin büyümesinde başrol oynayan Androjen Reseptörü’nün üretimini durdurmayı ve bu proteinin bilinmeyen yönlerini aydınlatmayı hedefliyor. Aynı zamanda kanser hücrelerinin hayatta kalmak için manipüle ettiği protein üretim ağlarını çözümleyerek hastalığa karşı yeni ve hassas tedavi hedefleri ortaya koymayı amaçlıyor.

KUANTUM MALZEMELERİN GİZEMİNE YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Alhun Aydın ise ödüle layık görülen çalışmasıyla kuantum malzemelerin kuramsal olarak anlaşılmasına yönelik yeni yaklaşımlar geliştiriyor. Kuantum akustik çalışmaları, düzensiz sistemlerde Planckyen difüzyon ile alışılmadık elektronik, optik, termal ve akustik davranışlar gibi evrensel taşınım anomalilerinin mikroskobik kökenlerini ortaya koymayı amaçlıyor.

Ayrıca açık ve çok-cisimli kuantum sistemlerde enerji seviyeleri ve boşluklarının global spektral özelliklerini değiştirmeden kontrol etmeye olanak tanıyan yeni Hamiltonyen mühendisliği yöntemleri üzerinde çalışılıyor.

MATEMATİKTE OPERATÖR TEORİSİNE YENİ UFUKLAR

Bilim Akademisi tarafından ödüle layık görülen Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Dimitrios Papathanasiou, son yıllarda yönlendirilmiş ağaçlar üzerindeki ağırlıklı kaydırma operatörlerinin dinamik özellikleri üzerine yürüttükleri çalışmaların alanda yeni bir araştırma eğilimi başlattığını belirtiyor. Bu çalışmaların ardından, yönlendirilmiş genel grafikler üzerindeki ağırlıklı kaydırmaları ele alarak söz konusu operatör sınıfını daha da genelleştirdiklerini ifade eden Papathanasiou, BAGEP desteğiyle Banach ve Hilbert uzaylarındaki operatörlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sunacak yeni sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini vurguluyor.

“RİSK” VE “BELİRSİZLİK” KAVRAMLARINI KÜRESEL ÖLÇEKTE AYRIŞTIRMAYI HEDEFLİYOR

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. A. Doruk Günaydın’ın ödüle layık görülen çalışması ise finans literatüründe sıklıkla birbirinin yerine kullanılan “risk” ve “belirsizlik” kavramlarını bütüncül bir çerçevede ayrıştırmayı hedefliyor. Riskin olasılıkları bilinen sonuçlara, belirsizliğin ise olasılıkların dahi bilinmediği durumlara işaret ettiğini belirten Doç. Dr. Günaydın, öznel analist tahminleri yerine doğrudan piyasa verilerinden türetilen yeni bir belirsizlik endeksi geliştirmeyi amaçlıyor. Bu endeksin 50’den fazla ülke verisiyle test edilmesi ve belirsizliğin küresel ölçekte bir fiyatlama faktörü olup olmadığının incelenmesi planlanıyor.

TÜRKİYE’DE BİLİMSEL ARAŞTIRMA EKOSİSTEMİNİN GELİŞİMİNE KATKI SUNUYOR

BAGEP ödülleri, farklı disiplinlerden bilim insanlarını destekleyerek Türkiye’de akademik üretimin güçlenmesine katkı sunuyor. Özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan program kapsamında ödül alan araştırmacılara iki yıl süreyle destek sağlanıyor. Bu yönüyle BAGEP, Türkiye’de bilimsel araştırma ekosisteminin gelişimine katkı sunan önemli bir platform olmayı sürdürüyor.