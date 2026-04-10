Emlak Katılım, halka arz sürecini resmen başlattı

Katılım finans sektörünün önemli kurumlarından Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., paylarının halka arzına ilişkin izahnameyi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayına sundu. Banka, bu adımla istikrarlı büyüme stratejisini desteklemeyi ve sermaye yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Reel ekonomiye sağladığı katkı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve sürdürülebilir finans yaklaşımıyla öne çıkan Emlak Katılım, güçlü finansal performansı doğrultusunda halka arz sürecinde önemli bir aşamaya geçti. İzahname henüz SPK tarafından onaylanmazken, inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından onaylı izahname ve halka arza ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yatırım kararlarının ise SPK onayını takiben nihai izahnameye göre verilmesi gerektiği vurgulandı.

SPK’ya resmi başvuru 7 Nisan 2026’da yapılırken, halka arz sürecinde Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve İş Yatırım konsorsiyum lideri aracı kurumlar olarak yer alacak. Banka, halka arz ile birlikte finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi, uzun vadeli yatırımlar için güçlü bir sermaye yapısı oluşturmayı, kurumsal yapısını güçlendirmeyi ve yatırımcı tabanını genişletmeyi amaçlıyor.

FONUN KULLANILACAĞI ALANLAR

Halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 50-60’ının yatırım finansmanında, yüzde 20-25’inin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde ve yüzde 20-25’inin özkaynakların artırılmasında kullanılması planlanıyor. Fon kullanım raporu ise Emlak Katılım ile birlikte Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve İş Yatırım’ın internet sitelerinde yayımlandı.

Gerçekleştirilecek halka arzla birlikte bankanın özkaynak yapısının güçlendirilmesi, aktif büyüklüğünün artırılması, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarının hızlandırılması ile reel ekonomiye sağlanan finansman katkısının yükseltilmesi hedefleniyor.

Katılım finans ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Emlak Katılım, halka arz sürecinin tüm paydaşlar için değer üreten bir yapıya dönüşmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.