OECD, Türkiye ekonomisinin 2022 büyüme tahminini artırdı

OECD, Türkiye ekonomisine yönelik 2022 büyüme tahminini yüzde 1,7 puan birden artırarak yüzde 3,7’den yüzde 5,4’e yükselttiğini açıkladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yayınladığı "Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu"nda haziranda yüzde 3 olarak açıkladığı küresel ekonomide 2022 yılı için büyüme tahminini korudu.

OECD, küresel ekonomide 2022'ye dair büyüme tahminini sabit tutar ve Avrupa'nın ekonomi devi Almanya'nınkini düşürürken, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini ise yüzde 3,7’den yüzde 5,4'e revize etti.

Ekonomilerde salgından sonra savaş baskısı

OECD raporunda, “Koronavirüs pandemisinin ekonomi üzerinde etkileri devam ederken, savaş büyümeyi aşağı çekiyor. Her şeyden önce gıda ve enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturuyor.” denildi.

"Küresel ekonomi savaşın bedelini ödüyor"

Raporda, küresel ekonominin Rusya-Ukrayna savaşının bedelini ödemekte olduğu ve büyümenin birkaç ay önce tahmin edilenden daha fazla yavaşladığı kaydedildi.

"Yüksek enflasyon, ekonomik görünümü kararttı"

Yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süredir dirençli kaldığı vurgulanan raporda, birçok ekonomide, 2022'nin ilk yarısında enflasyonun 1980'lerden bu yana en yüksek seviyesinde olduğu ve son göstergelerin kötüleşmesiyle küresel ekonomik görünümün “karardığı” belirtildi.

Merkez bankalarının 2023 yılında politika faizinin yüzde 4'ü geçeceği beklentisi

OECD, enflasyonla mücadele için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olduğunu belirterek, büyük merkez bankasının çoğunluğunun politika faizlerinin gelecek yıl yüzde 4'ü geçeceğini öngördü.

Küresel ekonomide 2022 büyüme tahmini yüzde 3

OECD'nin 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, haziranda 2022 için yüzde 3 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini korundu.

Küresel ekonomide 2023 için büyüme tahmini düştü

Küresel ekonomide büyüme tahmini 2023 için ise yüzde 2,8’den yüzde 2,2’ye indirildi. Örgüt, gelecek yıl küresel ekonomik üretimin, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi tahmininden 2,8 trilyon dolar daha düşük olacağı tahmininde bulundu. Söz konusu rakam, İngiltere ekonomisinin GSYH’lasına denk geliyor.

Türk ekonomisinin 2022 büyüme tahmini yüzde 3,7'ten yüzde 5,4’e yükseldi

Türkiye ekonomisine yönelik haziranda 2022 yılı için yüzde 3,7 olarak açıklanan büyüme tahmini ise bugün yayınlanan raporda yüzde 5,4’e yükseltildi.

Türk ekonomisinin 2023 büyüme tahmini yüzde 3

OECD raporunda, Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3 olarak korundu.

Türkiye'nin 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 71'e indirildi

OECD raporunda, ayrıca Türkiye'nin 2022 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 72'den yüzde 71'e indirildi.

Euro Bölgesi'ne 2022 büyüme tahmini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e çıktı

OECD, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine en doğrudan maruz kalan Euro Bölgesi'ne yönelik bu yıl için büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseltti.

Örgüt, Euro Bölgesi için 2023 büyüme tahminini ise yüzde 1,6’dan yüzde 0,3’e indirdi.





Almanya için 2022 büyüme beklentisini düştü

OECD, bölgenin en büyük ekonomisi Almanya için 2022 büyüme beklentisini ise yüzde 1,9'dan yüzde 1,2'e indirdi. OECD, Alman ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,7 daralacağını tahmin etti.