OECD Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 2,6'dan 3,1'e yükseltti

Haber Merkezi

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün (OECD) mart raporuna göre, Türkiye'nin 2025 yılı için enflasyon ve büyüme tahmini yükseltildi.

OECD, Türkiye için büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e çıkardı.

Ekonomik büyüme beklentisini yükselten OECD, Türkiye için 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 30,7'den yüzde 31,4'e revize etti.

2026 YILI TAHMİNİ AŞAĞI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Bu yıl için büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize eden OECD, Türkiye'nini 2026 yılındaki büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 3,9'a indirdi.

Enflasyon tahmini ise yüzde 17,2'den yüzde 17,3'e çıkardı.

OECD'NİN KÜRESEL BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ

Küresel GSYİH büyümesinin 2024'te yüzde 3,2'den 2025'te yüzde 3,1'e ve 2026'da yüzde 3'e düşmesi, çeşitli G20 ekonomilerindeki daha yüksek ticaret engelleri ve artan politika belirsizliğinin yatırım ve hanehalkı harcamalarını etkilemesi bekleniyor.

ABD'NİN BÜYÜMESİNDE HIZLI DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

ABD'deki yıllık reel GSYİH büyümesinin son zamanlardaki çok güçlü hızından 2025'te yüzde 2,2'ye ve 2026'da yüzde 1,6'ya düşmesi öngörülüyor.

EURO BÖLGESİ

Euro bölgesi reel GSYİH büyümesinin 2025'te yüzde 1 ve 2026'da yüzde 1,2 olması öngörülüyor.

OECD, raporunda bu beklentiyi "çünkü artan belirsizlik büyümeyi baskı altında tutuyor." şeklinde açıklıyor.

ÇİN

Çin'deki büyümenin bu yıl yüzde 4,8'den 2026'da yüzde 4,4'e düşmesi öngörülüyor.