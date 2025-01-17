Ömer Bolat: Fahiş artış yapan emlak işletmelerine 101,2 milyon TL ceza

DHA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlıkça elektronik ortamdaki ilan platformlarından emlak ilanlarındaki fiyat değişimlerine ilişkin verilerin düzenli olarak alınarak, ilanlardaki fiyat değişimleri yakından takip edildiğini bildirdi.

Ömer Bolat, elektronik ortamda yayanlanan ilan fiyatlarında yaptığı açıklamada, piyasanın dengesini bozan ve fahiş artışlara aracılık ederek haksız ticari uygulamada bulunan emlak işletmelerine ceza uygulandığını belirtti.

"HAKSIZ TİCARİ UYGULAMADA BULUNAN EMLAK İŞLETMELERİNE YAPTIRIM"

İlan fiyatında önemli artışlar yaparlara ceza uygulandığını aktaran Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Taşınmazların ilan fiyatlarında ilanın yayında olduğu süreçte önemli yüzdesel artışa giderek piyasanın dengesini bozan ve fahiş artışlara aracılık ederek haksız ticari uygulamada bulunan emlak işletmelerine 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un ‘Ceza hükümleri’ başlıklı 18’inci maddesinin 1'nci fıkrası uyarınca idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

"1.012 EMLAK İŞLETMESİNE, 100'ER BİN TL CEZA"

Bugüne kadar ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 1.012 emlak işletmesine, her emlak işletmesine 100'er bin TL olmak üzere toplam 101 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulanmıştır"

"KREDİ KURNAZLARINA GÖZ AÇTIRILMIYOR"

Bolat, kredi faiz oranlarındaki olası düşüşleri ve konuta ilişkin kampanyaları fırsata çevirmeye çalışan kişilere göz açtırılmayacağını vurguladı.

SATILIK TAŞINMAZ İLANLARINA DA YETKİ DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU

Bakan Bolat, "Bunun yanı sıra, sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilan kirliliğinin önüne geçilmesi amaçları doğrultusunda, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidilerek ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirilmiş olup, 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla ilan vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamaları, ilan platformlarının entegrasyonu ile bakanlığımız bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yapılmaya başlanmıştır." diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

Bu sayede, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin, ilan platformları üzerinden ilan verememeleri sağlanmıştır. EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale getirilmiştir. Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ilanları için de yetki doğrulama uygulaması zorunlu hale getirilecektir.

İLAN YETKİSİ VERİLECEK KİŞİLER