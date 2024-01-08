Ömer Bolat: Hazirandan bu yana Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık rakamları elde edildi Ömer Bolat, TÜGİAD Genel Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmasında, Türkiye ekonomisinin afetlere rağmen büyümeye devam ettiğini dile getirerek üreticilere teşekkür etti.

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AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜGİAD Genel Merkezi'nin açılışına katıldı.

Ömer Bolat, açılışta yaptığı konuşmasında, "2G" formülünün bulunduğunu, açılımının da "genç" ve "girişim" şeklinde olduğunu aktardı.

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ülke ekonomisinin gelişmesi adına adil, şeffaf ve güvenilir bir ticaret ortamı tesis etmek amacıyla alın teri döken tacirlerin her zaman yanında olmaya devam edileceğini bildirdi.

TÜGİAD'ın her ikisini de bir araya gelen önemli bir kurum olduğunun üzerinde duran Bolat, "Türkiye'nin geleceği gençlerimiz ve girişimcilerimiz." dedi.

Bakan Bolat, açılışta, ticareti hem ihracatta hem de iç ticarette artırmak istediklerine değinerek, "Biz ticareti arttırmak istiyoruz. Hem ihracatta hem de iç ticarette. Asıl olan enflasyonla mücadelenin topyekün başarılmasıdır." şeklinde konuştu.

"Hazirandan bu yana en yüksek aylık rakamlar elde edildi"

Bolat, ihracatta hazirandan bu yana Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık rakamlarının elde edildiğini de şöyle dile getirdi:

Biz ihracatta, hükümetimiz haziran başında göreve geldikten bu yana haziran ve aralık dahil her ay olmak üzere Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık rakamlarını elde ettik. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız bir yılın bilançosunu açıkladı. Dünyada ticaret yüzde 5’e yakın gerilerken, yüzde 1,6 milyar dolar mal ihracatımızı artırarak yılı 255,8 milyon dolarda kapattık.

"Genç iş insanlarının, ekonomik dayanışma içerisinde olmasını sağlamak bakımından kuruluşlarımız önemli görev üstleniyor"

Bakan Bolat, TÜGİAD'ın yeni genel merkez binası açılışına katılım sağladığına dair sosyal medyada paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Genç iş insanlarının, yöneticilerinin ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek, mesleki, ekonomik dayanışma içerisinde olmasını sağlamak bakımından TÜGİAD gibi kuruluşlarımız önemli bir görev üstlenmektedirler.

Türkiye çapında 113'ü kadın olmak üzere 757 üyesi olan, hızla büyüyen yapısı, gelişmeci ve yenilikçi anlayışı ile etkili bir sivil toplum kuruluşu olan TÜGİAD’ın yeni genel merkezinin hayırlı olmasını diliyor, Genel Başkan Sayın Gürkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum.

"Elimiz piyasanın üzerinde"

Ticaret Bakanı Bolat, "Elimiz piyasanın üzerinde" diyerek, toplantıda yapılan denetimlere kesilen cezaları da dile getirdi:

"Otomotiv sektörüne 602 milyon lira ceza"

Otomotiv sektöründe, gıda sektörü ve emlak piyasasında yapılan 18 bin 780 denetimler sonucunda yaklaşık 602 milyon lira idari para cezası uygulandı.

"Fiyat etiketine 843 milyon lira idari para cezası"

Mesafeli sözleşmeler ve aboneliklerde, sağlığa zararlı ürünler tespitine ve fiyat etiketindeki aykırılıklara yönelik yapılan denetimler sonucunda yüzbinlerce firma denetlenerek 843 milyon lira idari para cezası uygulandı.

"Soruşturmalar sonucunda 2 milyar 664 milyon lira ceza"

Bilişim teknolojileri platform hizmetleri başta olmak üzere, sağlık hizmetleri, lojistik, kültür-sanat ve altyapı hizmetleri gibi birçok alanda yapılan soruşturmalar sonucunda 2 milyar 664 milyon lira para cezası uygulanmıştır.

Sektör farketmeksizin hangi alanda olursa olsun piyasa düzenini bozan fahiş fiyat, stokçuluk gibi durumlar karşısında gerekli yaptırımları uygulamaya süratle devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)