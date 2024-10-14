Ömer Bolat: Rakamlar Türkiye'nin gücünü ortaya koyuyor

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Yarın İstanbul'da düzenlenecek Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi öncesi WCF Genel Konsey Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın tarih boyunca kültürlerin ve ticaret rotalarının buluştuğu bir coğrafya olduğunu kaydederek, AB ile Gümrük Birliği Anlaşması sayesinde çok iyi tesis edilmiş ekonomik ilişkilerin bulunduğunu söyledi.

AB'nin Türkiye'nin ihracatında yüzde 41'lik bir ihracat payı olduğunu dile getiren Bolat, "Mevcut Gümrük Birliği Anlaşması'nı önümüzdeki dönemde revize etmeyi ve güncellemeyi umut ediyoruz. Çok yakın zamanda, üç ay kadar önce yüksek düzeyli diyalog ve istişare toplantıları Brüksel'de başladı." diye konuştu.

"TÜRKİYE GLOBAL TİCARETİN ÖNEMLİ BİR AKTÖRÜ"

Bolat, Türkiye'nin yüzyıllar boyunca İpek Yolu'nu Avrupa ile bağladığını ifade ederek, şimdi de Zengezur Koridoru sayesinde Kuşak ve Yol Girişimi ile Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden aynı şeyi gerçekleştirmeyi istediklerini anlattı.

Türkiye'nin komşuları ile arasındaki ticari ilişkilerinden bahseden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Lojistik açısından bakıldığında gerçekten Türkiye eşsiz bir ticaret habitatıdır. Akdeniz ülkeleri, Afrika ve Arap ülkeleri ile İstanbul Boğazı ve Çanakkale boğazları aracılığıyla, Atlantik'e de Cebelitarık aracılığıyla bağlanmaktadır. Aynı şekilde Süveyş Kanalı da buna aracılık etmektedir. Türkiye, GSYH olarak bakıldığında 1,2 trilyon dolarlık bir değer taşır bu bölgede. 600 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Türkiye global ekonominin önemli bir aktörüdür. Global ticaretin de önemli bir aktörüdür. Yurt dışı ticaret tam olarak yüzde 50'sini oluşturmaktadır Türkiye'nin GSYH'sinin.

"DÜNYANIN KÜRESEL AKTÖRLERİYLE BİRLİKTE AYNI MECRADA YER ALIYORUZ"

Bakan Bolat, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdiği çalışmaların meyvesini aldığını ve atılan tohumların yeşerdiğini belirterek, "Sürekli olarak büyüyoruz ve dünyanın küresel aktörleriyle birlikte aynı mecrada yer alıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ekonomik görünümüyle ilgili olarak yakın döneme ait rakamların bariz bir şekilde Türkiye'nin gücünü ve dayanıklılığını ortaya koyduğunu vurgulayan Bolat, "Örnek vermem gerekirse yıllık büyüme ortalaması yüzde 5,4 2003-2023 yılları arasında. Bu dönemde kişi başına düşen gelir de neredeyse iki katına çıkmıştır. GSYH de dolar olarak bakıldığında bu dönemde 9 kat arttı." ifadelerini kullandı.

Bolat, son dönemde küresel ekonomideki sıkıntılara işaret ederek, Türkiye ekonomisinin bu olumsuzluklara rağmen büyümesini sürdürdüğünü ve kayda değer başarı elde ettiğini, en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldığını anlattı.

"CARİ AÇIK DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 255 milyar dolarlık mal ihracatı yaparak rekor kırdığını, küresel mal ticaretindeki payını artırdığını kaydederek, hizmet ihracatında da 106 milyar dolara ulaşıldığını söyledi.

Bu yılın 9 ayında mal ihracatında yüzde 3,2'lik, hizmet ihracatında ise yüzde 7'lik artış yakalandığını dile getiren Bolat, "Dış ticaret açığımız da düşüşünü sürdürdü. Yüzde 33 düştü ilk 9 ayda. Halihazırdaki cari açık da 55,5 milyar dolardan 15 ayda 11,3 milyar dolara düştü." diye konuştu.

İlk 8 ayda cari hesap açığının hızlı bir şekilde düşerek 9,7 milyar dolara gerilediğini vurgulayan Bolat, şunları söyledi:

Bunlar gerçekten dış ticaret açısından çok kayda değer rakamlar. Ağustosta cari hesap 4,3 milyar dolar fazla verdi. Üç ay üst üste fazla verdi. Bütün bu pozitif gelişmelerin neticesinde uluslararası rezervimiz de hızlı bir şekilde artışa geçti. Rezervimiz 98,5 milyar dolardan 156,5 milyar dolara ulaştı. Net rezervlerimiz eksi 65 milyar dolardan artı 34,6 milyar dolara ulaştı. Burada SWAP'lar hariç olarak söylüyorum. SWAP'lar dahil edildiğinde net rezervlerin artışı 56 milyar dolara tekabül etmektedir.

"KÜRESEL ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARDAN YÜZDE 1,5 PAY ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Bolat, Türkiye'deki hanelerin toplam borçluluk oranının başka ülkelerin oranlarıyla kıyaslandığında çok düşük seviyede olduğunu belirterek, bu durumun Türkiye'nin büyümesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlardan bahseden Bolat, 2003'ten bu yana 269 milyar doları aşan doğrudan yatırım geldiğini, küresel uluslararası doğrudan yatırımlardan aldıkları payı yüzde 1,5'e çıkartmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bolat, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında üstlendiği proje hacminin 514 milyar dolara ulaştığını kaydederek, "Bu rakam, müteahhitlerimiz uluslararası ihalelerde 12 bin 300 projeyi kazandığı anlamına geliyor. Bu projeler 143 farklı ülkede." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 56 milyar dolarlık gelirle turizmde parlak bir dönem geçirdiğini aktaran Bolat, bu yıl 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedeflediklerini söyledi.

Bolat, Türkiye'nin lojistik hizmetlerinde Avrupa'da beşinci, dünyada 15'inci olduğunu anımsatarak, bu pazardan daha fazla pay almak istediklerini anlattı.

Ülkenin endüstri alanında önemli işlere imza attığını dile getiren Bolat, tekstil, savunma, hazır giyim, otomotiv, seramik, inşaat malzemeleri ve havacılıkta öne çıktıklarını, otomotiv ve savunma sanayisinde Türkiye'nin yıldızının parladığını vurguladı.

"ÇOK İDDİALI BİR PROGRAM TAKİP EDİYORUZ"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin ekonomide son dönemde uyguladığı programa işaret ederek, şunları kaydetti:

Çok iddialı bir program takip ediyoruz. 'İstikrarlı stabilizasyon' diyoruz buna ekonomide. Stabil büyüme, düşük enflasyon ve ihracatın önderlik ettiği bir büyüme modeli. Buna Orta Vadeli Program diyoruz. Geçen yıl başladık ve önümüzdeki 3 yılı bu programı takip ederek tamamlayacağız. Hedefimiz, 2027'ye kadar Türkiye'nin GSYH'si 1,7 trilyon dolara çıkmalı ve ortalama büyüme oranı yüzde 4 olmalı. Mal ihracatında 320 milyar dolar, hizmet ihracatında 160 milyar dolar hedefliyoruz.

Bolat, Türkiye'nin üye olduğu uluslararası ekonomik kuruluşlara, coğrafi konumuna, yaptığı ekonomik işbirliklerine değinerek, "Daha fazla uluslararası ticarete konsantre olarak, uluslararası yatırımı artırarak ekonomimize güç kazandıracağız." diye konuştu.

Türkiye'nin uyguladığı dezenflasyon programının olumlu sonuçlarını paylaşan Bolat, son dönemde uygulamaya koydukları teşvik ve yatırım programlarından bahsetti.