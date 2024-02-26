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Ons altın 2 bin 34 dolarda, gram altın 2 bin 34 lirada

Ons altın 2 bin 34 dolarda, gram altın 2 bin 34 lirada Baharın yaklaşması ile birlikte düğün mevsimi de açılmaya başladı. Şimdiden planlar yapılıyor ve takılar satın alınıyor. Hem hediyelik alanların hem de yatırım yapanların gözü kulağı altın fiyatının seyrinde.