Ons altın 2 bin 34 dolarda, gram altın 2 bin 34 lirada
ensonhaber.com

Altın fiyatları, geçen haftanın kapanışında gücünü koruyan doların baskısı altında kalarak hafif geriledi.

Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle güvenli liman olarak görülen altına oluşan talep, geçen hafta kaydedilen iki haftayı aşkın sürenin zirvesi yakınlarında fiyatlara destek verdi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 32,3 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 düşüşle 2 bin 41,5 dolara geriledi.

Ons altın: 2 bin 34 dolar

Bugün ise altının ons altın fiyatı 2 bin 34 dolara çıktı.

Yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatlarında da yükselişler sürüyor.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Gram altın: 2 bin 34 lirada

Çeyrek altın: 3 bin 451 lira

Cumhuriyet altını: 14 bin 61 lira

Tam altın: 13 bin 913 lira

İstaYarım altın: 13 bin 805 lira