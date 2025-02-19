Ons altında yeni rekor kırıldı

Piyasalarda gün ortasına baktığımızda İstanbul serbest piyasada doların 36,3000 liradan, euronun ise 37,8920 liradan satıldığı görülüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 11,79 puan ve yüzde 0,12 artışla 9.928,68 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,40, teknoloji endeksi yüzde 0,68 ve mali endeks yüzde 0,31 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükselirken, 42'si değer kaybetti.
Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 yükselişle 76,8 dolardan işlem görüyor.
ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 946 DOLAR
Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 2 bin 946 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 3 bin 437 lira
Çeyrek altın: 5 bin 828 lira
Cumhuriyet altını: 23 bin 749 lira
Tam altın: 23 bin 315 lira
Yarım altın: 11 bin 657 lira
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