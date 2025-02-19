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Ons altında yeni rekor kırıldı

Ons altında yeni rekor kırıldı Altının onsu en son 10 Şubat'ta 2 bin 943 dolara çıkmıştı. Bugün 3 dolar daha artarak 2 bin 946 dolara yükseldi. En son 13 Şubat'ta 3 bin 460 liraya çıkan gram altın ise rekor seviyeye yakın 3 bin 437 liradan işlem görüyor.