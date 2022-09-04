Orta Vadeli Program enflasyon hedefini ortaya koydu

Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayınlandı. Programda enflasyon hedefi de yer aldı.

Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

2022 enflasyon hedefi yüzde 65

2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9,9 olarak aktarıldı. Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 9,9 olarak tek haneye düşmesi hedeflendi.

22 maddelik politika ve tedbirler

Resmi Gazete'de enflasyon hedefi verilirken bu hedefe ulaşmak için 22 maddede yürütülecek politika ve tedbirler sıralandı.

Politika ve tedbirlerin başında "Fiyat istikrarının tesis edilmesi amacıyla enflasyon hedeflemesi uygulamasına devam edilecek, Merkez Bankası tarafından faiz politikasıyla birlikte, zorunlu karşılıklar likidite, teminat ve proaktif rezerv yönetimine ilişkin politika bileşeni fiyat istikrarı hedefi gözetilerek etkin bir şekilde kullandırılacak." denildi.

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