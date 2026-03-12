Orta Doğu’da artan gerilim kripto para piyasalarını uzun vadede nasıl etkileyecek

Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarını yükseltirken küresel piyasalarda dalgalanmayı artırdı.

SAFEbit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Onur Yeygün, bu tür krizlerin finansal sistemin dönüşümünü hızlandırdığını ve kripto varlıkların küresel finans içindeki rolünü daha görünür hale getirdiğini belirtiyor.

ABD, İsrail ve İran hattında artan tansiyonun ardından petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, enerji arzına ilişkin risklerin küresel piyasalarda yeniden fiyatlanmasına neden oldu.

"KÜRESEL BORSALARDA İSE VOLATİLİTE YÜKSELDİ"

Enerji fiyatlarındaki bu hareketin etkisiyle dolar güçlenirken ABD tahvillerine talep arttı, küresel borsalarda ise volatilite yükseldi. Küresel ekonomide yaşanan bu gelişmeler yatırımcı davranışlarında da değişimi beraberinde getirirken, alternatif finansal araçların rolü yeniden tartışılmaya başladı. SAFEbit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Onur Yeygün, yaşanan gelişmelerin küresel finansal sistemdeki dönüşümü de görünür kıldığının altını şöyle çizdi:

Orta Doğu’da son günlerde yaşanan gelişmeler yalnızca jeopolitik dengeleri değil, küresel finans piyasalarının nasıl çalıştığını da yeniden hatırlattı. ABD-İsrail-İran hattında tırmanan gerilimle birlikte petrol fiyatları birkaç gün içinde 119 dolar seviyesine kadar yükseldi ve küresel enerji piyasalarında ciddi bir arz riski fiyatlanmaya başladı. Bunun temel nedeni de dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı etrafındaki güvenlik riskleri.

DOLAR GÜÇLENDİ

Enerji fiyatlarındaki bu hareket finans piyasalarında klasik risk reflekslerini tetikledi. Dolar güçlenirken, ABD tahvillerine talep arttı. Küresel borsalarda ise dalgalanma yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq gibi büyük endekslerde volatilitenin artması, yatırımcıların kısa vadede risk azaltma eğilimine girdiğini gösteriyor. Ancak son gelişmeler, finansal sistemin artık eskisi kadar tek boyutlu çalışmadığını da ortaya koyuyor.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon beklentilerini artırırken merkez bankalarının para politikası alanını daraltıyor. Bu nedenle bazı dönemlerde tahviller de beklenen kadar güçlü bir koruma sağlayamayabiliyor. Altın geleneksel güvenli liman rolünü korusa da küresel portföylerde artık tek başına yeterli görülmeyen bir varlık haline geliyor. Tam da bu noktada kripto varlıkların finansal sistem içindeki rolü daha fazla tartışılmaya başlıyor.

SAVAŞ VE PİYASA DALGALANMALARI KRİPTO VARLIKLARIN YENİ ROLÜNÜ GÖRÜNÜR KILIYOR

Kripto piyasaları elbette küresel risk iştahından etkileniyor. Savaşın ilk günlerinde kripto piyasasında 300 milyon doların üzerinde kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi ve volatilite hızla yükseldi. Bu oldukça normal bir refleks. Ancak birkaç gün içinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Bitcoin bazı seanslarda hem hisse senetlerinden hem de altından daha dirençli bir performans sergiledi. Bunun nedeni yalnızca fiyat hareketi değil; Bitcoin’in finansal sistem içindeki konumunun değişmeye başlaması.

"BITCOIN’İN PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 1,3 TRİLYON DOLAR SEVİYESİNDE"

Bugün Bitcoin’in piyasa değeri yaklaşık 1,3 trilyon dolar seviyesinde ve küresel yatırım portföylerinde giderek daha fazla “dijital emtia” ya da “dijital altın” olarak konumlandırılıyor. Kurumsal yatırımcıların ilgisi de bu dönüşümü destekliyor. Jeopolitik kriz dönemlerinde kripto varlıkların kullanım biçimi de dikkat çekici şekilde değişebiliyor. Savaş, yaptırımlar ve finansal belirsizlik ortamlarında bireyler ve şirketler çoğu zaman varlıklarını daha hızlı ve esnek şekilde hareket ettirebilecek alternatif kanallar arıyor. Bu noktada kripto varlıklar yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda finansal erişim ve hareket özgürlüğü sağlayan bir altyapı olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL KRİPTO PİYASASI 2,3 TRİLYON DOLAR

Aslında kripto ekosisteminin son yıllarda ulaştığı ölçek de bu dönüşümü destekliyor. Bugün kripto piyasaları yalnızca teknoloji meraklılarının veya bireysel yatırımcıların ilgi alanı olmaktan çıkmış durumda. Kurumsal yatırımcıların, fintech şirketlerinin ve hatta bazı kamu kurumlarının da gündemine giren bir finansal ekosistemden söz ediyoruz. Bu gelişim kriptonun artık alternatif bir teknoloji alanı değil, küresel finansın giderek daha görünür bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Bugün küresel kripto piyasasının toplam değeri yaklaşık 2,3 trilyon dolar seviyesinde. Bu ölçek kriptoyu artık niş bir teknoloji alanından çıkarıp küresel finansın önemli bir parçası haline getiriyor. Bu nedenle kripto varlıkların hikâyesini yalnızca kısa vadeli fiyat hareketleri üzerinden okumak eksik olur.