Oruç Reis, Somali denizlerindeki sismik çalışmalarını yarıladı

AA

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, petrolün ardından Somali ile madencilik alanında da iş birliği yapılması için temaslara başlandığını söyledi.

Türkiye, denizde petrol keşif filosunu kullanarak Somali açıklarında petrol ve doğalgaz aramak için geçen yıl Somali'ye sismik arama gemisi gönderdi. İki ülke arasındaki anlaşma daha sonra karada petrol ve doğalgaz aramayı kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin, Somali denizlerindeki sismik çalışmalarının yüzde 50'sini tamamladığını bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Somali'nin yeni Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ve heyetiyle İstanbul'da bir araya geldiğini belirtti.

SOMALİLİ BAKANLA SÜREÇ KONUŞULDU

Somali'de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Oruç Reis gemimiz, Somali denizlerinde sismik çalışmaların yüzde 50'sini tamamladı. Sayın Bakan ile arama çalışmalarının bundan sonraki sürecini ve kara sahalarında da geliştirebileceğimiz yeni iş birliklerini değerlendirdik.

"MADENCİLİK ALANINDA YENİ İŞ BİRLİĞİ"