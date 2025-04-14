OSD: Türkiye, ABD'de traktör ve tedarik sanayisiyle öne çıkabilir

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, ABD ile Çin arasındaki tarife gerginliğinin küresel ticareti getirdiği ortamı değerlendirdi.

Türkiye'nin bu süreçte ABD pazarında traktör ve tedarik sanayisi alanlarında ön planda olabileceğini söyledi.

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, düzenlediği basın toplantısında, otomotiv sektörünün 2024 yılı karnesini değerlendirerek, sektörün geleceğine ilişkin öngörülerini paylaştı ve "Türk tedarik sanayisinin ABD'ye yatırım yapması söz konusu olabilir, zaten az sayıda da olsa var ama çoğalabilirler." açıklamasında bulundu.

TÜRK OTOMOTİV SANAYİSİ DÜNYADA 14. SIRADA

Türk otomotiv sanayisinin güncel durumda dünyada 14. sırada yer aldığını belirten Eroldu, kapasite artışlarıyla 10. sıraya yükselmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Eroldu, Avrupa'nın 3. büyük otomotiv ülkesi olmanın son derece önemli bir hedef olduğunu, bu alanda ihracatın 50 milyar dolarlara çıktığını kaydetti.

TÜRKİYE’DEKİ OTOMOTİV ÜRETİM KAPASİTESİ 2,2 MİLYON

Bu yılın ilk çeyreğini, birçok belirsizlik ve dalgalanmanın yaşandığı bir dönem olarak değerlendiren Eroldu, 2024 yılında sektör olarak yatırımlara devam ettiklerini, geçen yıl Türkiye’deki otomotiv üretim kapasitesinin 2,2 milyona ulaştığını aktardı.

ÜRETİM KAPASITESİ BİR YILDA YÜZDE 8 ARTTI

Bu rakamın, bir önceki yıla göre yüzde 8'lik bir artışa işaret ettiğini dile getiren Eroldu, söz konusu kapasitenin yalnızca OSD üyelerinin üretim tesislerini kapsadığını vurguladı. Eroldu, "Buna mevcutta 175 bin adetlik Togg üretim kapasitesini de eklediğimizde, Türkiye’nin toplam otomotiv üretim kapasitesinin bugün 2,4 milyon adede yaklaştığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN OTOMOTİV ÜRETİMİ VERİLERİ

Eroldu, 2024 yılını 1 milyon 365 bin adetlik üretimle kapattıklarını hatırlatarak, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 7’lik bir düşüşe işaret ettiğini belirtti.

Üretim açısından 2024’ü zor bir yıl olarak değerlendirdiklerini ifade eden Eroldu, buna rağmen otomotiv sanayisi olarak gerçekleştirdikleri yatırımların meyvelerini alarak bu yıl ve sonraki yıllarda üretim rakamlarını yeniden yukarı çekmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Eroldu, 2024'te 1,2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını vurgulayarak son 10 yılda Türkiye’de otomotiv sanayisi tarafından gerçekleştirilen toplam yatırımın 10 milyar dolara ulaştığını söyledi.

İSTİHDAMA KATKI

Diğer taraftan geçen sene 37,2 milyar dolarla bugüne kadar yapılmış olan en yüksek ihracat rakamını elde ettiklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Eroldu, "İstihdam bizim otomotiv sanayi olarak ekonomiye sağladığımız önemli bir katkı. Ar-Ge harcamalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. 21,3 milyar liralık harcama yapıldı ki 2023’e göre yüzde 61’lik bir artış demek bu. OSD’nin 13 üyesinin 16 Ar-Ge merkezi bulunuyor ve yaklaşık 6 bin Ar-Ge istihdamımız var. Bu açıdan da yalnız otomotiv sanayi için değil Türkiye sanayisinin geneli için aslında Türk otomotiv sanayisinin Ar-Ge merkezleri ve Ar-Ge istihdamı önemli bir kaynak." diye konuştu

"ABD'DE GÖRECELİ BİR REKABET AVANTAJI ORTAYA ÇIKABİLİR"

Cengiz Eroldu, artan ticaret savaşlarından bahsederek çetinleşen ve karmaşıklaşan bir ticaret ortamına girildiğini söyledi.

Ticaret savaşıyla birlikte diğer taraftan da iklim değişikliğini hesaba katarak hedeflerin gözden geçirileceğini dile getiren Eroldu, şu anda sektörün çok boyutlu bir denklemin içinde olduğunu belirtti. Eroldu, ABD’nin otomobillere uyguladığı yüzde 25’lik tarifenin 3 Nisan’da devreye girdiğini hatırlatarak, traktör, minibüs, midibüs, otobüs ve 5 ton üzerindeki yük taşıma amaçlı ticari araçların vergi kapsamı dışında kaldığını bildirdi.

Eroldu, "Türk otomotiv sanayi açısından bakıldığında, bitmiş araç olarak ABD ile işimiz çok az, tabi bize çok uzak pazar. Parça ihracatımız var fakat diğer taraftan traktör, minibüs, midibüs ve otobüs gibi ki otobüs biraz zor bir şey ABD pazarı için, ama diğer pazarlarda göreceli bir rekabet avantajı ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye otomotiv sanayisinin ABD’ye yıllık 1,4 milyar dolarlık ihracat yaptığını anımsatan Eroldu, bunun 1 milyar dolarını tedarik sanayisinin gerçekleştirdiğini söyledi. Eroldu, "Bunun 178 milyon doları traktörden, 166 milyon dolar da otobüs minibüsten geliyor. Yani hem traktör hem de otobüs minibüs göreceli olarak az etkilendiği için bir miktar daha faaliyetlerimizi burada artırabiliriz diye görüyoruz." dedi.

"TÜRK TEDARİK SANAYİSİ ABD’DE YATIRIMLARINI ARTIRABİLİR"

OSD Başkanı Eroldu, ABD’de otomotiv sanayisi açısından otobüs, traktör ve kamyon gibi rekabetçilikte göreceli bir avantajın olduğu iş sahalarının bulunduğunu dile getirdi. Eroldu, "Kamyon ve otobüs de tabii ABD için çok spesifik bir pazar. Oradaki ürünler bize göre farklı ama mesela traktör pazarı bir fırsat olabilir burada." dedi.

Avrupa’dan ve Çin’den ABD’ye satılan traktörlerde Türkiye’nin ön plana çıkabileceğine işaret eden Eroldu, şunları kaydetti:

Komponentlerde Türkiye avantajlı olabilir ama yani sonuçta bizim ihracatımızın yüzde 4’ü. Bunu iki katına çıkardığımızı varsayarsak yüzde 8 oluyor yani etkisi çok büyük değil. Türk tedarik sanayisinin ABD'ye yatırım yapması söz konusu olabilir, zaten az sayıda da olsa var, çoğalabilirler.

"2024 YILINDA YÜZDE 70’LİK BİR TOPLAM KAPASİTE KULLANIMIMIZ OLDU"

Cengiz Eroldu, iç pazarda yerli üretim payına ilişkin de bilgiler verdi.

Geçen yılı otomobilde yüzde 30’luk bir iç pazar yerli payıyla kapattıklarını belirten Eroldu, bu oranın hafif ticari araçlarda yüzde 27, kamyonda yüzde 63, otobüste yüzde 100, traktörde yüzde 90 olduğunu vurguladı.

Eroldu, sektörün kapasite kullanım sorunuyla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, "2024 yılında yüzde 70’lik bir toplam kapasite kullanımımız oldu. Çünkü geçmiş yıllarda yüzde 40’lı seviyelerde olan iç pazar payımız yüzde 30’lu seviyelere geri geldi. Bir rekabetçilik kaybımız var, bu hepimizin malumu. Diğer taraftan da kapasite kullanımının düşmesi de aslında bu sorunu daha da büyüten bir konu. O açıdan 2024 yılında rekor ihracat yaptık ama bizim daha rekabetçi olmamız lazım." dedi.

Otomotiv sanayisine yapılan dış yatırımlardan da söz eden Eroldu, bunun olumlu yansımalarını bu yılki otomotiv sanayisi rakamlarında görüleceğini belirtti.

Eroldu, bahsedilen yatırımlarla kurulu kapasitede artış yaşanacağını öngördüğü dile getirerek, "Bu yatırımlar bizi 2,7-2,8 milyon gibi çok ciddi bir kurulu kapasiteye götürecek. Hedefimiz de bu kurulu kapasiteyi ne kadar doldurabiliriz. Çünkü gerçekten de otomotiv sanayisinin Türkiye rakamlarında, ekonomisinde çok ciddi bir payı var." ifadelerini kullandı.



