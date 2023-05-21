Osmaniye'de 15 depremzede esnaf yeni iş yerlerine geçti Osmaniye'de depremzede esnaf için hazırlanan 50 betonarme iş yerinden 15'i tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Bahçe ilçesinde iş yerleri yıkılan ya da hasar gören terzi, kuruyemişçi, market işletmecisi gibi branşlara sahip esnaf için Bahçe Belediyesi tarafından Ali Farsakoğlu Caddesi'nde 50 betonarme iş yeri yapılması planlandı.

Depremlerde işletmeleri zarar gören Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki esnaf için belediye tarafından yapımı planlanan 50 betonarme iş yerinden 15'i tamamlandı.

Belediye ekiplerinin çalışmasıyla yapımı tamamlanan 15 betonarme geçici iş yeri, hak sahiplerine teslim edildi.

Geçici iş yerlerine kavuşan esnaf, yeniden çalışmaya başladı.

Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, deprem nedeniyle ilçede çok sayıda esnafa ait iş yerinin zarar gördüğünü söyledi.

Çalışamayacak duruma gelen esnafın yeniden iş hayatına dönmesi için

Bu nedenle esnafın iş yapamaz hale geldiğini belirten Baz, çalışamayacak duruma gelen esnafın yeniden iş hayatına dönmesi için belediye olarak yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:

İlk olarak esnafımıza geçici iş yerlerini temin ettik. Şu anda 15 tanesini yaptık, hak sahiplerine, dükkanı yıkılanlara teslim ettik. Onlar da geçici iş yerlerine taşındı. Yine belediye olarak, AFAD ile işbirliği çerçevesinde ve İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda 100 prefabrik iş yeri tahsis edeceğiz. Bunların beton zeminlerini, altyapılarını hazırladık. Onlar da inşallah hızlı bir şekilde önümüzdeki haftadan itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

"Esnaf memnun"

Bahçe'de kuruyemişçilik yapan ve depremde iş yeri ağır hasar gören Mehmet Say, işinin başına geçebilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Geçici iş yerine kavuşana kadar boş oturmak zorunda kaldım"

İlçede 9 yıldır terzilik yapan Ümit Çetin de iş yerinin 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gördüğünü ifade etti. Çetin, geçici iş yerine kavuşana kadar boş oturmak zorunda kaldığını anlatarak, şunları kaydetti: