Otomotiv endüstrisi, ocak ayı ihracat şampiyonu

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracata en fazla katkı sunan sektörler açıklandı.

Otomotiv endüstrisi, Ocak 2025'te 3 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay en fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,5 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1,4 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

MÜCEVHER SEKTÖRÜ İHRACATTA VİTES ARTIRDI

Ocak ayında ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 148,5 ile mücevher oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 70,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı, geçen ay yüzde 9,8 artışla 15 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ocakta, ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 2,4'lük azalışla yaklaşık 3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,2'sini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 2,8'lik artışla 457,9 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke; 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 80 milyon dolarla ABD oldu.

EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,8 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli, 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.