Otomotiv, şubatta ihracat lideri oldu

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün şubat ayında ihracatın 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör olurken, kimyevi maddeler ve mamulleri ve hazır giyim ve konfeksiyon sektörü kendisini izledi.

OTOMOTİV İHRACATI 3 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubat ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2 milyar 980,7 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Söz konusu sektörü 2 milyar 495 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 358,6 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

İHRACATI EN FAZLA MÜCEVHER SEKTÖRÜ ARTIRDI

Şubat ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 79,1 ile mücevher oldu.

SANAYİ GRUBU İHRACATI

Türkiye ihracatının yüzde 70,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 1,3 azalışla 14,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Şubatta, ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 4,5'lik düşüşle 2 milyar 965,4 milyon dolarlık, ihracatın yüzde 2'sini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 7,4'lük gerilemeyle 418,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke; 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 986,7 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,3 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.