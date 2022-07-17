Pakistan, döviz açığını kapatmak için 4 milyar dolar alacak

Pakistan, döviz açığını kapatmak için 4 milyar dolar alacak

Maliye Bakanı İsmail, ödemelerin nereden geleceğine ilişkin açıklama yaptı. Hükümetin, iflası önlemek için zor kararlar aldığı belirtildi.

Döviz rezervlerinde açıkla karşı karşıya kalan Pakistan, bu durumun üstesinden gelebilmek için gözünü "dost ülkelere" çevirdi.

Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, Pakistan'ın döviz rezervlerinde 4 milyar dolarlık açık bulunuyor.

Maliye Bakanı ayrıntıları açıkladı

Pakistan Maliye Bakanı Miftah İsmail, dost bir ülkeden 1,2 milyar dolarlık ödemesi ertelenen petrol alacaklarını, bir başka ülkenin de hisse senetlerine 1,5-2 milyar dolar yatırım yapacaklarını belirtti.

İsmail, "Bir diğer dost ülke, belki ödemesi ertelenen doğalgaz verebilir ve bir başka ülke de biraz mevduat yatıracak." dedi. Bakan İsmail, bunların hangi ülkeler olduğunu belirtmedi.

"İflası önlemek için zor kararlar aldık"

İsmail, bu mali yılda Asya Kalkınma Bankası'ndan 3,5 milyar dolar, Dünya Bankası'ndan da 2,5 milyar dolar kredi alacaklarını, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası'ndan da 400-500 milyon dolar beklediklerini söyledi.

İsmail, hükümetin iflası önlemek için zor kararlar aldığını belirterek, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik durum için İmran Han hükümetini suçladı.

Ülke, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor

Pakistan, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. The News gazetesindeki habere göre, ülke, artan enerji ithalatıyla yükselen cari açık sebebiyle ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya.

Pakistan rupisi, ülkede mali yıl başlangıcı olan 1 Temmuz 2021'den bu yana dolar karşısında yüzde 35 değer kaybetti.

Mevcut döviz rezervi 5 haftalık ithalatı karşılayabilir

Pakistan Merkez Bankası'nın elindeki döviz rezervi, rupideki değer kaybı, dış borç ve petrol ithalatı ödemeleri nedeniyle 15 Temmuz itibarıyla 99 milyon dolar düşerek 9,717 milyar dolara geriledi. Ülkenin mevcut döviz rezerviyle 5 haftalık ithalatını karşılayabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte IMF ile 14 Temmuz'da yapılan 1,17 dolarlık anlaşmanın, ülkenin döviz rezervlerini istikrara kavuşturmasına yardımcı olması bekleniyor.

Dış ticaret açığı

AA'nın haberine göre, Pakistan’da 2021-2022 mali yılında dış ticaret açığı yüzde 55,29 artarak 48,25 milyar dolara yükselmişti.

Bir önceki mali yılda 31,07 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığının bu yıl önemli ölçüde artmasının en büyük sebepleri arasında ithal edilen enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar gösteriliyor.