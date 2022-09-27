Petrol
84.85
2.40%
Euro
17.815
0.46%
Dolar
18.4856
0.06%
Altın
970.48
0.78%
Borsa
3266
0.17%
Bitcoin
372.400
4.68%
BTXN Coin
10.10
2.74%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Pakistan, Rusya ile yuan ve ruble cinsinden ticareti değerlendiriyor

    Doların 'sorun' oluşturduğunu söyleyen Pakistanlı ticaret yetkilisi, Çin ve Rus para birimlerine işaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pakistan, Rusya ile yuan ve ruble cinsinden ticareti değerlendiriyor

    Dolar dışında alternatif yol arayan Pakistan, iki seçeneği değerlendirmeye aldı.

    Bu kapsamda Pakistan, Rusya ile gerçekleştireceği ticarette ruble ve yuan cinsinden ödemelerin hayata geçirilmesini masaya yatırdı.

    Pakistan, dolara alternatif arıyor

    Açıklamayı, Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Rus-Pakistan İş Konseyi İcra Direktörü Zahid Ali Han yaptı.

    Konuya değinen Han, "Şu ana kadar dolarla ticaret yapıyoruz ama dolar bir problem. Ruble veya yuan cinsinden ticaret yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

    2023'ü işaret ettiler

    Han, söz konusu meselenin 2023 yılında çözüme kavuşturabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

    TASS'ın aktardığına göre, Han, Rusya-Pakistan ilişkilerinin büyümesi konusunda "büyük ihtimaller gördüklerini" anlattı.

    "Rusya'nın kimyasal, teknik ürünler ve kağıt ihracatıyla ilgileniyoruz"

    Aynı Pakistanlı yetkili, "Pakistan, özellikle Rusya'nın kimyasal, teknik ürünler ve kağıt ihracatıyla ilgileniyor. İlaç ihtiyacımız var. Bunlar şu anda gelişen sorunlar." diye ekledi.

    Pakistan, Rusya ile yuan ve ruble cinsinden ticareti değerlendiriyor #1


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Zonguldak'ta çalışanlarının kavgasını ayıran patron hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Zonguldak'ta çalışanlarının kavgasını ayıran patron hayatını kaybetti

    Estonya Başbakanı Kallas, tanksavar füzesi Javelin'i inceledi
    Dünya

    Estonya Başbakanı Kallas, tanksavar füzesi Javelin'i inceledi

    Görüş Bildir