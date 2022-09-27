Pakistan, Rusya ile yuan ve ruble cinsinden ticareti değerlendiriyor

Pakistan, Rusya ile yuan ve ruble cinsinden ticareti değerlendiriyor

Doların 'sorun' oluşturduğunu söyleyen Pakistanlı ticaret yetkilisi, Çin ve Rus para birimlerine işaret etti.

Dolar dışında alternatif yol arayan Pakistan, iki seçeneği değerlendirmeye aldı.

Bu kapsamda Pakistan, Rusya ile gerçekleştireceği ticarette ruble ve yuan cinsinden ödemelerin hayata geçirilmesini masaya yatırdı.

Pakistan, dolara alternatif arıyor

Açıklamayı, Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Rus-Pakistan İş Konseyi İcra Direktörü Zahid Ali Han yaptı.

Konuya değinen Han, "Şu ana kadar dolarla ticaret yapıyoruz ama dolar bir problem. Ruble veya yuan cinsinden ticaret yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

2023'ü işaret ettiler

Han, söz konusu meselenin 2023 yılında çözüme kavuşturabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

TASS'ın aktardığına göre, Han, Rusya-Pakistan ilişkilerinin büyümesi konusunda "büyük ihtimaller gördüklerini" anlattı.

"Rusya'nın kimyasal, teknik ürünler ve kağıt ihracatıyla ilgileniyoruz"

Aynı Pakistanlı yetkili, "Pakistan, özellikle Rusya'nın kimyasal, teknik ürünler ve kağıt ihracatıyla ilgileniyor. İlaç ihtiyacımız var. Bunlar şu anda gelişen sorunlar." diye ekledi.