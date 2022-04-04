Perakende yasası zincir marketlerde fiyat indirimi sağlayacak

Esnaf ve sanatkarlar uzun süredir, kendi şartlarını iyileştirecek perakende yasasının çıkmasını bekliyor. TESK de bu yasanın çıkmasının fiyat indirimini sağlayacağı görüşünü savunuyor.

Perakende yasasının kapsamındaki uygulamalar küçük esnafı korur nitelikte. Zincir marketlere karşı bir güç olan yasanın fiyatlara da indirim sağlatacağı düşünülüyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Yasası'nın çıkması gerektiği konusunu tekrar gündeme getirdi.

KORONAVİRÜS SALGINI VE SAVAŞ MARKETLERDEKİ FİYATLARI ARTIRDI

Palandöken, Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması için geldiği Antalya'da, gerek salgın sonrası gerekse Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle marketlerde fiyatlarda ciddi bir yükselme gözlendiğini ifade etti.

TEMEL GIDADA VE HİJYENİK ÜRÜNLERDE KDV İNDİ

Palandöken, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e, zorunlu tüketimde deterjan, çocuk bezleri, havlu kağıtları gibi hijyenik ürünlerde de yüzde 18'den yüzde 8'e indiğini anımsattı.

"VATANDAŞ İNDİRİMLERİN FİYATLARA YANSIMAMASINDAN ŞİKAYETÇİ"

Bir taraftan ise elektrik, doğalgaz, benzin, mazot, LPG ücretlerine de sık sık zam geldiğini aktaran Palandöken, "Vatandaş, 'Devlet elini bu kadar taşın altına koyuyor, KDV indirimleri yapıyor, biz niye hissetmiyoruz?' diyor." ifadesini kullandı.

"BÖLGESEL ÜRETİM ARTIRILMALI"

Palandöken, bu açıdan bölgesel üretimin artırılması gerektiğini söyledi.

Her havzada yetiştirilebilen ürünlere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, bu durumun hem ülke ekonomisine hem de ürünlerin organik olmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Palandöken, köy kent projelerinin verimliliğini artıracak bir model oluşturulması gerektiğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapacağımız tek şey, bölgesel üretime ağırlık vermek. Yoksa her dükkana bir tane kolluk kuvvetiyle fiyatları indirme mücadelesi belki caydırıcı olur. Ancak fiyatların kontrolörlüğünde mümkün olmayan bir denetleme var. En önemlisi insanın ahi kültüründen gelen vicdan muhasebesi.





DEVLET YÜZDE 10 İNDİRDİ, ÜRETENLER DE YÜZDE 10 İNDİRSİN

Devlet yüzde 10 indirdi, artık aradaki zincirler, üretenler de kendilerinden yüzde 10'luk bir fedakarlık yapsın ki müşteriler rahat edebilsin."

Palandöken, zincir marketlerin bulundukları konuma ve sattıkları ürünlere yönelik kurallar getirilmesi gerektiğini kaydetti.

"ÜRÜNLER ZİNCİR MARKETLERİN TEKELİNDEN ÇIKMALI"

Ürünlerin zincir marketlerin tekelinden çıkması gerektiğini belirten Palandöken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 bin tane mağazası olan bir insan fiyat indirir mi? Her ilde fiyat birlikteliği oluyor. Rekabet unsuru doğuracak işletmelerin çoğalması gerekiyor. Yoksa tek başına bunların eline bırakırsanız 10 bin mağazası olanda 10 binlerce teneke yağ olur, şeker olur. Hem piyasada sıkıntı hem de fiyat artırımına sebep olur. Bunun için bir an evvel bu konuda önlem alınması lazım. Mutlak ve mutlak Perakende Yasası'nın çıkarılması lazım.

BİRÇOK ÜRÜNÜ TEKELİNE ALIP SONRA GIDADA İNDİRİM YAPILMASINI BEKLEMEK DOĞRU DEĞİL

Ayakkabı mevsimi ayakkabı satacaksınız, okullar açılacak kırtasiye malzemesini satacaksınız, birçok ürünü tekelinize alacaksınız ondan sonra gıda maddesi fiyatları düşecek diye bekleyeceksiniz. Mümkün değil. Tarladan bedavaya da alsa size daha pahalıya satmak için mücadele veren zincir mağazalarla mutlaka Perakende Yasası'nı çıkarıp, mücadele etmek lazım. Yoksa fiyatların düşmesini beklemek hayal olur."