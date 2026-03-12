Petrol yeniden 100 dolar: Akaryakıtta yeni zam beklentisi

Dünyanın gözü Orta Doğu'da...

Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki çatışmalardan kaynaklanan belirsizlikler devam ederken petrol fiyatları yeniden hareketlendi.

Hafta başına 119,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, salı günü işlemlerinde ise en düşük 82 doları test etmişti.

100 DOLARA YAKLAŞTI

Dün ve bugün yönünü tekrar yukarı çeviren Brent petrol, bir defa daha kritik 100 dolar seviyesini aştı.

Dün yüzde 2,45 primle 93,60 dolardan kapanış yapan petrol fiyatı, bugün ilk işlemlerde en yüksek 101,60 doları gördü.

TSİ 09.50 itibarıyla petrol fiyatında 100 dolara yakın görünüm devam ediyor.

HÜRMÜZ'DEKİ HAREKETSİZLİK SÜRÜYOR

Dünyanın en büyük petrol yollarından olan İran’ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı, günlerdir Orta Doğu’nun ihracat gemilerine kapalı durumda.

Boğaz'dan geçen ve küresel arzın yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen petrolün piyasaya gelmemesi, petroldeki hararetin en önemli sebebi olarak gösteriliyor.

200 DOLAR İDDİASI

Bu arada Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticaret gemilerine insansız araçlarla dün de saldırı düzenlenmesi ve Umman’daki petrol tesislerinin hedef alınması gerilimi tırmandırdı.

İranlı askerî yetkililerden gelen "dünyanın 200 dolarlık petrol fiyatına hazır olması" yönündeki açıklamalar da dikkat çekti.

400 MİLYON VARİL PİYASAYA SÜRÜLECEK

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı, 400 milyon varillik stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi için üye ülkelerin anlaştığını açıkladı.

En yüksek katkı, 80 milyon varille Japonya’dan gelecek.

Ancak bu arzın da kısa vadeli çözüm olacağı ve bu sebeple fiyatlarda kalıcı düşüşü desteklemediği aktarılıyor.

SON AÇIKLAMALAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Taraflardan gelen son açıklamalara bakıldığında ise ABD Başkanı Donald Trump, operasyonları henüz bitirmediklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama gibi güvenceler halinde savaşın biteceğini söyledi.

AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, 'eşel mobil sistemi' devreye alınmasına rağmen içeride akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Son olarak dün benzine 0,75 kuruş ve motorine de 1,15 TL indirim gelmişti.

Petroldeki son yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında da yeni zam beklentisi öne çıktı.