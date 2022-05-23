Piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalarda satış baskısı derinleşti. Piyasalar enflasyona, Çin'deki koronavirüs vaka sayısına, merkez bankalarının faiz kararlarına göre şekil alıyor.

Küresel pay piyasalarında, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündemi takip edilecek.

Geçen hafta Çin'de beklentilerin altında kalan veriler ve salgın tedbirleri, ABD'de perakende şirketlerinin finansal sonuçlarının tüketici alım gücünün düştüğünü ortaya koyması ve Fed yetkililerinin enflasyon düşene kadar faiz artırımlarına devam edeceğine dair açıklamaları, pay piyasalarına yön veren temel gelişmeler oldu.

Merkez bankalarının açıklamaları mercek altında

Yeni haftada Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamaları yakından takip edilecek.

Yurt içinde ise perşembe günü TCMB'nin Para Politikası Kurulu faiz kararı ile cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yapması beklenen kredi notu değerlendirmesi piyasaların odağında olacak.

AA'nın haberine göre, Almanya ve ABD'de birinci çeyrek büyüme ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere makro ekonomik veri akışının da yoğun olduğu haftada, 2 yıl aranın ardından İsviçre'nin Davos kasabasında başlayan Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışı da takip edilecek.

Euro/dolar paritesi 1,05 seviyesinde

Dolar endeksindeki düşüş paralelinde euro/dolar paritesi de Ocak 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviyeden yükselişe geçti ve 1,05 seviyesinde dengelendi.

Dolar/İngiliz sterlini paritesi de 4 haftalık düşüşün ardından geçen hafta yüzde 1,8 arttı ve 1,25 seviyelerine yükseldi.

Borsa İstanbul değer kaybetti

Yurt içinde, geçen hafta cuma günü satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi yüzde 0,89 azalarak 2.372,35 puandan günü tamamladı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 1,94 değer kaybetti.

Dolar/TL, 15,9450

Dolar/TL, geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,7 yükselerek 15,9035'ten kapanmasının ardından, yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 15,9450'den başladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, mayıs ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

11.00 Almanya, mayıs ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

11.00 Türkiye, mart ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, nisan ayı Chicago Ulusal Aktivite Endeksi