Piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor

Piyasalarda kur dalgalanmaları devam ederken geçtiğimiz ay 2 baz puan indirime giden TCMB'nın bu ayki faiz kararı öncesi anketler yayınlandı.100 baz puan indirim beklentisi hakim görüş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yarın toplanıyor.

Piyasalarda ise kur dalgalanmaları hakim.

Merkez'in geçtiğimiz ay 200 baz puanlık indirimle faizleri yüzde 18'den 16'ya çekmesinin ardından bir miktar gerileyen döviz kurları yeniden yükselişe geçmişti.

FAİZ BEKLENTİ ANKETLERİ SONUÇLANDI

Şu sıralar 10,40 seviyelerinde işlem gören dolar kuru gözleri yeniden yarın açıklanacak faiz kararına çevirdi.

Bu kapsamda fazi beklentisine yönelik yapılan anketler de sonuçlandı.

Anadolu Ajansı'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine, 21 ekonomist katıldı.

100 PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

21 KURUM DA İNDİRİM BEKLİYOR

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketinde ise 21 kurumdan görüş alındı.

Kurumların beklentisi TCMB’nin Kasım toplantısında 100 baz puan indirimle faizini %15 seviyesine getireceği yönünde.

Yine ankete göre yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de %15 seviyesinde oluştu.

REUTERS'İN ANKETİ

Reuters anketine katılan 14 kurumun tahminleri haftalık repo faizinin sabit bırakılması ile 150 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan %15 olarak şekillenmiş durumda.

Reuters anketinde yılsonu politika faizi medyan tahmini %15'te şekillenirken tahminler %13-%16 bandında yer alıyor.