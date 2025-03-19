Piyasaları yatıştıracak rekor döviz satışı

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Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonları nedeni ile piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) bir adım atılması bekleniyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından TL sert değer kaybetti.

Dolar 42 lirayı görürken euro da 45 liraya kadar çıktı. Saat 13.44'te dolar 38,6910 lira ve euro ise 42,3314 lira oldu.

Bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir mesaj paylaşarak, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor." dedi.

Bankacıların hesaplamasına göre bu süreçte Merkez Bankası, bugün rekor bir döviz satışı yaptı.

DOLARIN ARTIŞINA "DUR" DEMEK İÇİN

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından TL'nin dolar karşısında gün içindeki değer kaybı yüzde 12,7'ye kadar ulaştı.

Kur saat 12.30 itibarıyla 39 seviyesinde işlem görürken bu seviyeye göre günlük kayıp ise yüzde 6'ya yakın oldu.

GÜNLÜK DÖVİZ SATIŞI REKORU

Bankacılar, TL'deki çift haneli değer kaybı ardından TCMB'nin bugün gerçekleştirdiği döviz satışlarının günlük olarak rekor düzeye ulaştığına dikkat çekti.

"DOLARA DOĞRUDAN MÜDAHALE YOK"

İşlemciler, TCMB'den kura doğrudan müdahale görmediklerini, ancak kamu bankaları aracılığıyla var olan döviz alım satım yöntemleri sonucunda bugünkü işlemlerin "rekor seviyelerde bir döviz satışına" işaret ettiğine dikkat çekti.

"SATIŞ GÜNLÜK 5 MİLYAR DOLARI AŞMIŞ OLABİLİR"

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu bankacılar, döviz satışının tam tutarını kestiremediklerini belirtseler de tutarın günlük 5 milyar doları aştığı görüşündeler.

BANKACILARIN GÖRÜŞLERİ

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Kamu üzerinden yapılan döviz satışı normal günlerin çok üzerine ulaştı… ancak bugün TCMB'den doğrudan müdahale görmedik. TCMB'nin bugün döviz satışının 5 milyar doları aştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Günü 10 milyar dolar civarında döviz satışı ile bitirmemiz şaşırtıcı olmaz." dedi.

Bir başka işlemci ise "Gün içi likidite kaybolduğunda kamu döviz satışının başladığını gördük. Rakamsal olarak nihai bir tutara ulaşmak zor ancak 5 milyar doların üzerinde döviz satışı yapıldığını söyleyebiliriz. Bu tutar, gün sonunda çok daha yüksek çıkabilir." diye konuştu.

TCMB, ihracatçı dövizleri ve KKM ödemeleri gibi birçok kanaldan döviz alım satımı gerçekleştiriyor. Bu alım satım işlemleri son 1,5 yılda TCMB rezervlerine 140 milyar doların üzerinde rezerv katkısı sağladı.