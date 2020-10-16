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- PPK beklenti anketinden faiz artırımı öngörüsü çıktı
PPK beklenti anketinden faiz artırımı öngörüsü çıktı
AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor.
- AA
- 16.10.2020 - 15:39
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.
AA Finans'ın 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağı tahmininde bulundu.
100 İLA 200 BAZ PUAN ARASINDA BİR ARTIŞ BEKLENİYOR
Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı.
Piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.