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    Putin, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşacak

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Ocak'ta Dünya Ekonomik Forumu'na video konferans ile katılarak bir konuşma gerçekleştirecek.
    • REUTERS
    • 25.01.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 17:42
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    Putin, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşacak

    Koronavirüs salgını nedeni ile Dünya Ekonomik Forumu online ortamda gerçekleşecek.

    Davos'ta gerçekleştirilen foruma, iş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra politikacılar ve devlet başkanları katılıyor.

    Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov'un konuya ilişkin açıklaması, TASS haber ajansında yer aldı.

    Vladimir Putin

    PUTİN'İN ETKİNLİĞE KATILIMI TARTIŞILIYOR

    Batı'nın Rusya'da muhalefetin önemli isimlerinden Alexei Navalny'in tutuklanması nedeniyle Rusya'ya olası yaptırımları tartıştığı bir dönemde Putin'in bu etkinliğe katılımı, soru işaretleri yaratıyor.

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