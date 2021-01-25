- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Putin, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşacak
Putin, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Ocak'ta Dünya Ekonomik Forumu'na video konferans ile katılarak bir konuşma gerçekleştirecek.
- REUTERS
- 25.01.2021 - 17:33
- Güncelleme : 25.01.2021 - 17:42
Koronavirüs salgını nedeni ile Dünya Ekonomik Forumu online ortamda gerçekleşecek.
Davos'ta gerçekleştirilen foruma, iş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra politikacılar ve devlet başkanları katılıyor.
Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov'un konuya ilişkin açıklaması, TASS haber ajansında yer aldı.
PUTİN'İN ETKİNLİĞE KATILIMI TARTIŞILIYOR
Batı'nın Rusya'da muhalefetin önemli isimlerinden Alexei Navalny'in tutuklanması nedeniyle Rusya'ya olası yaptırımları tartıştığı bir dönemde Putin'in bu etkinliğe katılımı, soru işaretleri yaratıyor.