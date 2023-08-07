Rafineriler tarafından artık en az 1 gram altın üretilebilecek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 0,5 gram yerine en az 1 gram, en fazla da 100 gram altın üretebilecek.

AA İşlenmemiş altın ithalatına kota uygulamasının gündeme gelmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde altınla ilgili önemli bir karar daha yayınlandı. Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayınlanarak yürürlüğe girdi. Basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek Bu genelgeye göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram olacak Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek. Artık 0,5 gram altın üretimi yapılmayacak Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti. Gözden Kaçmasın Altın ithalatına 'kota' uygulanması gündemde Haberin Detayları