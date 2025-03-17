Ramazan Bayramı ve okul ara tatili, rezervasyonları artırdı

AA

Ramazan Bayramı tarihi, yerli turistin tatil için tercih edeceği bir zaman olduğu için nisan sonunda başlaması beklenen turizm sezonu, açılışını mart ayının sonuna çekti.

Ramazan Bayramı'nın başlaması, öğrencilerin ara tatile girmesi, Ruslar, İranlılar ve Avrupalılar için ayrı ayrı tatil sezonu olması turizm hareketlerinin artması beklentisi doğurdu.

Bu şartlarda Türk turizmi, sezona bayram ve ara tatil moraliyle başlamayı umuyor.

REZERVASYONLAR ARTTI

Rezervasyonların geçen yılki Ramazan Bayramı tatili rezervasyonlarına göre arttığını belirten turizmciler, bu dönemdeki moralle yaz sezonuna iyi bir başlangıç yapmayı bekliyor.

Bu yıl, okullardaki ikinci dönem ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili birleşti.

ARA TATİL

Öğrenciler, 28 Mart Cuma günü ayrılacakları okula ara tatilin ardından 7 Nisan Pazartesi dönecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı tatili ise 29 Mart'ta arife günüyle başlayıp, 1 Nisan Salı günü sona erecek.

HER BÜTÇEYE UYGUN FİYAT SEÇENEĞİ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, tatillerin sezonunun erken açılmasına vesile olacağını söyledi. Bayram ve ara tatillerin Türk turizmi için önemli olduğunu belirten İşler, şöyle konuştu:

Bu sene, bayram rezervasyonlarında geçen yıla göre yüzde 15 artış görüyoruz. Her bütçeye uygun fiyat seçenekleri mevcut. Ege'de iki odalı pansiyonlardan 5 yıldızlı otellere kadar, kahvaltı dahil günlük fiyat 2 bin liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Tatile gitmek isteyen vatandaşlarımız, enflasyonun düşüş hızıyla kendi bütçelerine uygun her türlü tesisi bulma avantajına sahip. Bayram tatilinin gelmesiyle turizm sektörü, 2025 turizm sezonunu erken açmış olacak ve sezon devam edecek. Bayram tatilinin nisan ayının başına denk gelmesi, turizm sezonunun erken açılmasına vesile olacak.

ŞİMDİDEN YÜZDE 70 DOLULUK YAKALANDI

İşler, bayram tatili rezervasyonlarının yüzde 70'e ulaştığını, bayramı yüzde 100 dolulukla geçireceklerini düşündüklerini kaydetti.

"TATİLCİLER ELLERİNİ ÇABUK TUTSUN"

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge de bayram ve ara tatil için rezervasyonların artarak sürdüğünü belirtti.

Bayram ve ara tatil döneminin yaz sezonuyla ilgili turizmcilere bilgi vereceğini ifade eden Belge, kasımda başlattıkları erken rezervasyon dönemini yoğun talep nedeniyle erken bitirmek durumunda kalabileceklerini anlattı.

Belge, Çeşme'ye olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Misafirlerimiz ellerini çabuk tutsunlar. Çeşme'de bu sene yer bulmakta sıkıntı çekebilirler." dedi.

İLGİLİ HABER Türkiye'de turizm sezonu bayramla birlikte açılıyor