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    Ramazan'da Gaziantepli güllaç ustalarının mesaisi arttı

    Güllaç, Ramazan ayı ile bütünleşmiş bir tatlı olan güllaça bugünlerde rağbet artı. Güllaç hazırlayan ustaların yoğum mesaisi böylelikle başladı.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 11:24
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    Ramazan'da Gaziantepli güllaç ustalarının mesaisi arttı

    Sütlü ve hafif olduğu için iftar sofralarının vazgeçilmezi olan güllaç, Ramazan tatlılarının en başında geliyor.

    Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti güllaç tatlısı, iftar sonrası sofralarda yer almaya başlarken, güllaç ustaları siparişlere yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

    Gaziantepli ustaların güllaç mesaisi başladı

    Süt ağırlıklı olmasıyla yemeğin ardından rahatlıkla tüketilebilen güllaca ilgi artarken, Gaziantepli ustalar da taleplere yetişmeye çalışıyor.

    Yufka, süt ve şeker üçlüsü başrolde

    Özellikle Ramazan ayında Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan güllaç yufka, süt ve şeker üçlüsünden oluşuyor.

    Ramazan da Gaziantepli güllaç ustalarının mesaisi arttı #1

    Antep fıstığı ve kokteyl kirazı vazgeçilmez

    Ustalar, keçi sütü yufkaların ıslatılması, kat kat dizilmesi ve soğuk ortamda bekletilmesiyle yapılan, üzeri ağırlıklı olarak çekilmiş Antep fıstığı ve kokteyl kirazı ile süslenen tatlı talebine yetişmeye çalışıyor.

    “Günlük 100 tepsi güllaç yapıyoruz”

    Günlük ortalama 100 tepsi güllaç yaptıklarını ifade eden bir kurumun gıda mühendisi Tuğçe Karahan, “Güllacın 3 temel maddesi var. Süt, güllaç ve fıstıktır. Günde ortalama 100 tepsi güllaç yapıyoruz. Ramazan'dan dolayı çok fazla talep oluyor. Önce sütümüzü kaynatıyoruz. Sonra gülsuyu ekliyoruz. Bir kilo güllacı tabana dizdikten sonra içerisine fıstık ekliyoruz. Tekrar sütle ıslattıktan sonra üzerini tekrar kapatıyoruz.

    Ramazan da Gaziantepli güllaç ustalarının mesaisi arttı #2

    Günlük yarım ton keçi sütü alıyoruz

    Sütle tekrar ıslattıktan sonra tepsimizi vişne ve fıstıkla süslüyoruz. Günlük ortalama yarım ton keçi sütü alıyoruz.” diye konuştu.

    Ramazan da Gaziantepli güllaç ustalarının mesaisi arttı #3

    Ramazan da Gaziantepli güllaç ustalarının mesaisi arttı #4


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