Reuters anketi sonuçlandı! Merkez Bankası politika faizi yüzde 20'ye çıkartacak Türkiye ekonomide yeni bir yol haritası çizdi ve bu haritanın en önemli adımı da Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak.

AA

Yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında serbest politikalara geçişinin ilk aşaması olarak görülen 22 Haziran 2023 Perşembe günkü para politikası kararını bekliyor.

TL geçen hafta başında tarihi zirveyi görmesinden beri izlediği yatay seyri sürdürdü.

TCMB, başkanlık makamına Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını perşembe günü yapacak.

Politika faizinin yüzde 20'ye çıkması bekleniyor

Reuters anketine katılan uzmanlar çok geniş bir aralıkta tahminlerde bulunurken, tahminlerin medyanına göre politika faizinin 11,5 puan artışla yüzde 8.5'ten yüzde 20'ye yükseltileceği öngörüldü.

"Tahmin aralığı çok geniş"

Societe Generale, Orta Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu baş stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin yapacağı tahmin edilen sıkılaştırma için tahminlerin çok geniş bir aralıkta yer aldığına dikkat çekerek, şu yorumda bulundu:

Faizin 650 baz puan artırılarak yüzde 15'e yükseltileceği, Erkan'ın ileride yeni artırımların da olacağını belirterek sıkılaştırma yanlısı mesajlar vereceği tahminimizde değişikliğe gitmedik.

"TL'nin değerini yaz aylarında korumak için"

Drimal, kademeli faiz artırımı, sıkılaştırma yanlısı mesajlar ve ortodoks politikalara kuvvetli bir yönelimin TL'nin değerini yaz aylarında korumak için yeterli olabileceğini öngördüklerini söyledi.

Kamu kontrollü bir yapıdan serbestliğe geçişin ara dönemini yaşan dolar/TL'de tarihi zirve geçen hafta görülen 23,77 seviyesi oldu.

TL, bu zirve seviyeye göre seçimlerin ilk turu öncesine kıyasla yüzde 17,6 değer kaybederken, sadece Haziran ayında değer kaybı yüzde 12,1 oldu.

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Kabine oluştuktan sonra ekonomi cephesinde yaşananlar

Yatırımcılar için Türkiye'nin son iki yılda uyguladığı para ve maliye politikasının rasyonel, yani teamüllere uygun bir zemine taşınmasını temsil eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta Cuma günü TÜSİAD ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankalarla bir araya geldi. Şimşek, TBB toplantısı sonrasında ekonomi ve bankacılık sektörü hakkında istişarede bulunduklarını ifade etti.

Şimşek'in ardından Erkan'ın da banka genel müdürleri ile bir araya gelmesi planlanırken, konu hakkındaki doğrudan bilgi sahibi bir bankacı görüşmenin büyük ihtimalle PPK toplantısı sonrasında yapılacağını ifade etti.

Seçimlerin ardından Türkiye'nin risk primindeki düşüşün yarattığı iştahla birlikte keskin şekilde yükselen BIST-100 endeksi Cuma günü yüzde 0,4 düşüşle 5,475.5 puandan kapandı. Endeks her ne kadar geçen haftanın dört günü düşüş kaydetmiş olsa da seçimlerin ikinci turundan bu yana yüzde 19,5 yükseldi.