Döviz fiyatları artışını sürdürüyor! Sterlin 30 liraya dayandı Döviz fiyatları hızla tırmandığı zirveyi gördükten sonra sınırlı yükselmesini devam ettiriyor.

AA

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 azalışla 23,6197'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 23,6510 seviyesinden işlem gördü. Gün ortasında ise 0,23 artışla 23,6677 liraya yükseldi.

Euro ise yüzde 0,02 artışla 25,8434 lira oldu.

Sterlin yüzde 0,15 yükselerek 30,3784 liraya ulaştı.

Bu artışın Merkez Bankası tarafından alınacak kararla dengelenmesi beklentisi taşınıyor.

Piyasanın beklentisi

Piyasalara dövizdeki artışın durması için bu hafta perşembe günü yapılacak Merkez Bankası'nın yüzde 8,5 olan politika faizinin artırılması beklentisi hakim.