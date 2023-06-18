Merkez bankaları haftasında kim ne karar verdi Dünyada, merkez bankaları haftasında kararlar daha önce açıklanan beklentilere paralel alındı.

AA

Ülkeler merkez bankası kararlarını enflasyon hedeflerine göre şekillendiriyor.

Küresel bazda önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının yakından takip edildiği haftada kararların tamamı beklentilere paralel gerçekleşti.

ABD, Euro Bölgesi ve Japonya’da bu hafta merkez bankalarının faiz kararları piyasaların ana gündemini oluşturdu.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 5,00-5,25 seviyesinde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) eksi yüzde 0,1’de sabit bırakırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

ABD ve Euro Bölgesi’nde belirsizlik hakim

Analistler, özellikle ABD ve Euro Bölgesi’nde makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerin para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırdığını ifade etti.

Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ay yüzde 70 ihtimalle 25 baz puan faiz artırması öngörülüyor. Banka’nın yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimali bulunuyor.

ECB’nin de temmuzda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka’nın yüzde 80 ihtimalle ekimde bir faiz artışına daha giderek sıkılaştırıcı adımlarını sona erdireceği öngörülüyor.

BoJ’un bu yıl para politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Nisandaki toplantıda para politikalarını gözden geçireceğini duyuran Banka’dan konuya ilişkin yapılacak olası açıklamalar yakından takip ediliyor.