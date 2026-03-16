Risk algısı yüksek: Altın piyasası yön arayışında

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaya ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarındaki hareketler ile ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Yaşanan gelişmelerin küresel enflasyonu güçlendirebileceği endişeleri piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

ONS ALTIN: 5 BİN 27 DOLAR

Altın fiyatlarında yön arayışı öne çıktı. Altının ons fiyatı, yatay seyirle 5 bin 27 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 142 lira

Çeyrek altın: 12 bin 112 lira

Cumhuriyet altını: 49 bin 349 lira

Tam altın: 48 bin 437 lira

Yarım altın: 24 bin 222 lira

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Cuma günü doların satış fiyatı 44,1890, euronun satış fiyatı ise 50,7570 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,1840 liradan, euro 50,5620 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 44,1820 liradan alınan dolar, 44,1840 liradan satılıyor. 50,5600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,5620 lira oldu.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yükseliş eğilimini sürdürürken, yüzde 0,8 yükselişle 101,9 dolardan satılıyor.



BORSA İSTANBUL

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybederek 13.092,93 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,18 azalışla 15.265,00 puandan işlem gördü.