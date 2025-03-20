Romanya'ya tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatı

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Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılan adımların sonuçları alınmaya başlandı.

İki ülke arasında özellikle enerji ve inşaat alanında yapılan iş birlikleri de Romanya'nın Türkiye'nin ihracatındaki yerini ortaya koyuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye, Romanya'ya 1 milyar 109,9 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatına imza attı.

YÜZDE 3,5 ORANINDA ARTIŞ

Türkiye'nin Romanya'ya ihracatı yılın 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

TÜRKİYE'NİN EN FAZLA SATIŞ YAPTIĞI 9. ÜLKE

Romanya, ocak-şubat döneminde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 9. ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ülkeler 3 milyar 69,5 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 72,6 milyon dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar 9 milyon dolarla ABD, 1 milyar 997,8 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 709,7 milyon dolarla Irak, 1 milyar 544,9 milyon dolarla İspanya, 1 milyar 498,8 milyon dolarla Fransa, 1 milyar 464,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olarak sıralandı.

ROMANLA'YA İHRACATTA KİMYA SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Romanya'ya 2 aylık dönemde en fazla ihracatı 257 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü 213,1 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 172,6 milyon dolarla çelik, 73,6 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 66,9 milyon dolarla yaş meyve ve sebze sektörleri izledi.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 14 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 318,7 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 357 bin dolarla fındık ve mamulleri, 505,9 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 3 milyon 981,7 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller oldu.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN İHRACATI 53,7 MİLYON DOLAR ARTTI

Ocak-şubat döneminde Romanya'ya değer bazında ihracat artışını en fazla 53,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 12 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 5,1 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 4,1 milyon dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri, 2,6 milyon dolarla iklimlendirme sanayii takip etti.

Ülkeye, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 18,3 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayii 40,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

ROMANYA'YA İHRACATTA İSTANBUL LİDER

Romanya'ya bu dönemde İstanbul'dan 486,8 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 156,4 milyon dolarlık, Bursa'dan 135,8 milyon dolarlık, Hatay'dan 50,1 milyon dolarlık, İzmir'den 37,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.